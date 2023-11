Berlin (ots) -Schon vor der Legalisierung von Cannabis erobern Hanfprodukte den Markt. Während THC und CBD bereits bekannt sind, existieren weitere Cannabinoide, welche mit positiven Wirkungen auf die Gesundheit punkten. Hierunter fallen die legalen Wirkstoffe H4CBD, THCP, HHC, HHC-P und HHC-O. Den Produkten bei Mr. Canna ist der THC Gehalt entzogen worden. Somit sind diese auch schon ohne die geplante Legalisierung von Cannabis (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/cannabis-legalisierung-2213640) legal erwerb- und nutzbar. Eine Innovation für Gesundheit und Wohlbefinden.Mr. Canna vertreibt diese innovativen Produkte, welche nicht nur die bewährten gesundheitlichen Vorteile von Hanf aufweisen, sondern durch die vollständige Entfernung von Tetrahydrocannabinol (THC) (https://flexikon.doccheck.com/de/Tetrahydrocannabinol) eine sorgenfreie und in Deutschland legale Anwendung gewährleisten.Durch einen speziellen Extraktionsprozess wurde sichergestellt, dass kein THC mehr in den Endprodukten vorhanden ist, wodurch Kunden die beruhigenden Eigenschaften von Hanf ohne die psychoaktiven Effekte sowie Nebenwirkungen von THC genießen können.Je nach Wirkstoff / Cannabinoid sind verschiedene Produkte bei Mr. Canna verfügbar. Hierunter fallen Vapes, Blüten, Cookies, Honig, Fruchtgummis, Öle, Liquids, Kosmetika und Haschisch. Auch für Tiere sind Öle und Snacks verfügbar. Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie auf der jeweiligen Produktseite.Die Produkte sind eine natürliche Alternative zur Förderung von Entspannung, Stressabbau und allgemeinem Wohlbefinden. Sie können eine Schlafverbesserung und Schmerzlinderung bewirken. Auch zur Angst- und Stimmungsregulierung werden diese häufig eingesetzt. CBD wird aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften auch in Hautpflegeprodukten eingesetzt um Hautirritationen zu reduzieren und die Haut zu beruhigen.Die Qualität und Reinheit der Produkte werden durch strenge Qualitätskontrollen und unabhängige Labortests gewährleistet. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie hochwertige Hanfprodukte erhalten, die den höchsten Standards entsprechen.Die Produkte sind ab sofort auf der Website von Mr. Canna (https://www.mr-canna.de/) erhältlich.Pressekontakt:Mr. Canna - Onlineshop für legale Wirkstoffe aus HanfFafnerstraße 4813089 Berlininfo@mr-canna.deOriginal-Content von: Mr. Canna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172534/5648225