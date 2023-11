Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten neue Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung Zahlen für Oktober.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0696 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken hat sich der Euro bei einem Stand von zuletzt 0,9654 seit dem Vorabend ebenfalls kaum bewegt. Auch das Dollar/Franken-Währungspaar tritt mit 0,9023 seit dem Vorabend auf der Stelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...