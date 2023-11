Der Auftragsbestand bei Nordex überschritt zu Ende September die Marke von 10 Mrd. Euro. Der Umsatz wuchs weiter und im 3. Quartal wurde eine positive EBITDA-Marge erreicht. DHL denkt über neue Flugzeug-Orders für Airbus oder Boeing nach. Die Fracht-Flugzeugflotte soll in den kommenden Jahren ausgeweitet werden. Ein weiterer Fehlschlag für Walt Disney. Der neueste angedachte Blockbuster floppte am Wochenende und blieb weit unter den Erwartungen.Der Aktienhandel in Asien präsentiert sich am Dienstagmorgen überwiegend freundlich. Abgesehen von ...

