Der Feuerwehren-Ausstatter Rosenbauer hat in den ersten drei Quartalen 2023 im Vergelich zur Vorjahresperiode höhere Umsatzerlöse von 699,1 Mio. Euro erzielt (1-9/2022: 636,7 Mio Euro), was vor allem auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie die höheren Verkaufspreise der ausgelieferten Fahrzeuge zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Das EBITDA konnte auf 33,7 Mio. Euro verbessert werden (1-9/2022: -10,3 Mio. Euro), das EBIT erreichte einen Wert von 11,2 Mio. Euro (1-9/2022: -31,8 Mio. Euro). Das Periodenergebnis liegt mit -11,9 Mio. Euro noch im negativen Bereich (1-9/2022: -26,6 Mio. Euro). Dies sei auf gestiegene Zinsen zurückzuführen. so das Unternehmen. Der Auftragseingang liegt bei 1.026,5 Mio. Euro (1-9/2022: 825,4 Mio. Euro), was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...