Boston (ots/PRNewswire) -Energieunternehmen setzen zunehmend auf Nasuni, um Cloud-Transformationen zu beschleunigen, Dateidaten-Architekturen zu modernisieren und die Cyber-Resilienz zu verbessernNasuni, ein führender Anbieter von hybriden Cloud-Speicherlösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Cegal bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Lösungen für die Energiebranche. Gemeinsam unterstützen Nasuni und Cegal Unternehmen dabei, ihre Cloud-Transformationen zu beschleunigen, indem sie die technologische Infrastruktur und das Fachwissen bereitstellen, welches für die Verwaltung und Sicherheit von Daten in großem Umfang und von jedem Standort aus erforderlich sind Nasuni stellt darüber hinaus eine starke Dynamik in der Branche fest, mit einer 235%igen Steigerung der verwalteten Daten für Unternehmenskunden im Energiebereich im Vergleich zum Vorjahr .Unternehmen wie Fugro, Geoactive, Ithaca Energy und ENGIE ersetzen veraltete Dateispeicher und verbessern ihre Datensicherheit mit der Nasuni File Data Platform, um Dateien an verschiedenen Standorten zu speichern, zu schützen und um schnellen Zugriff darauf zu ermöglichen.Die intensive Partnerschaft mit Cegal treibt die Dynamik von Nasuni im Energiesektor weiter voran. Cegal verfügt über globale Marktexpertise und langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei anspruchsvollen IT-Transformationen. Gemeinsam ermöglichen Nasuni und Cegal globalen Betreibern wie Petronas, Neptune Energy und BW Energy den Übergang zu einer Cloud-basierten Datenplattform, die strategische Vorteile speziell für die Energiebranche bietet:- Schneller Dateizugriff von überall: Der bewährte, schnelle Datenzugriff von überall auf der Welt verkürzt die Zeiten für die seismische Interpretation, verringert die durch die gemeinsame Nutzung von Dateien in begrenzten Netzwerken verursachten Unterbrechungen und ermöglicht es, dass Ressourcen überall auf der Welt zur Verfügung stehen.- Vollständige Cyber-Resilienz: Die branchenweit erste Ransomware-Erkennung am Netzwerkrand, die Angriffe entschärft und die sofortige Wiederherstellung von Daten selbst in Petabyte-Größe ermöglicht, sorgt für Geschäftskontinuität, wenn ein Ransomware Angriff zuschlägt.- Unterstützung der Hybrid-Cloud-Infrastruktur: Bereitstellung der Möglichkeit, Arbeitslasten zu teilen und die Datenportabilität zwischen Cloud- und SaaS-Plattformen (wie OSDU) zu gewährleisten, um die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu sparen.Mit einer verteilten Belegschaft in Büros, Einrichtungen und an entfernten Standorten auf der ganzen Welt, ist ein schneller und zuverlässiger Dateizugriff für den Energiesektor unerlässlich, da immer komplexere Cloud-Transformationen und immer häufiger auftretende Cyberangriffe auf die Infrastruktur die Branche zusätzlich belasten."Wir sind erfreut über das exponentielle Wachstum von Nasuni im Energiesektor . Die architektonischen Unterscheidungsmerkmale von Nasuni ermöglichen Energiekunden ihre strategischen Ziele auf eine Art und Weise zu erreichen, wie es andere Technologien nicht können", erklärte David Grant, President von Nasuni. "Energieunternehmen brauchen bewährte Unternehmensplattformen, auf die sie sich verlassen können, um den Umfang und die Flexibilität zu erreichen, die ihre riesigen Energiedatensätze erfordern. Cegal ist ein wichtiger Partner für uns in diesem Bereich. Die Nasuni File Data Platform fügt sich nahtlos in das bestehende Portfolio von Cegal ein, die Partnerschaft erweitert unsere globale Reichweite um unser exponentielles Wachstum fortzusetzen.""Die Kombination von Cegals globaler Reichweite und Expertise im Energiesektor mit der Nasuni File Data Platform ermöglicht es unseren Kunden, Cloud-Transformationen mit kosteneffizienten, leistungsstarken und flexiblen Dienstleistungen voranzutreiben. Nasuni verkörpert das, was wir von einem Partner erwarten: Das Team ist fokussiert, qualifiziert und aktiv engagiert und nutzt unser marktspezifisches Wissen ifür gemeinsame Go-to-Market-Aktivitäten", sagte Kersti Ekeland Bjurstrøm, Chief Product Officer bei Cegal.Weitere Informationen finden Sie hierInformationen zu NasuniNasuni ist ein führender Anbieter von hybriden Cloud-Speicherlösungen, die das Geschäftswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Performance am Netzwerkrand mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützen. Die Nasuni File Data Platform bietet betriebliche Spitzenleistungen durch die Konsolidierung von NAS und Backup, die Beseitigung von Datensilos und eine einfache flexible Verwaltung ohne Änderungen an Anwendungen oder Arbeitsabläufen. Die integrierte Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung und senkt so das Risiko von Unternehmen, Verluste durch Ransomware-Angriffe und anderen Katastrophen zu erleiden. Der synchronisierte Zugriff auf Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Produktivität der Benutzer durch Unterstützung von Remote- und Hybrid-Arbeitsmodellen. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content Intelligence-Tools und KI-Workflows optimiert.Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Nasuni, darunter führende Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, dem Baugewerbe, der Energiewirtschaft, der Konsumgüterindustrie und dem öffentlichen Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni ist Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.Informationen zu CegalCegal ist ein globales, auf den Energiesektor spezialisiertes Technologieunternehmen, das komplexe IT in digitale Erfolgsgeschichten verwandelt. Durch die Bereitstellung moderner Industriesoftware, erstklassiger Beratungsdienstleistungen und geschäftskritischer Cloud-Lösungen gestalten wir die digitale Zukunft. Mit 900 Mitarbeitern in neun Ländern sind wir auf dem besten Weg, ein weltweit führendes Technologieunternehmen für die Energiewirtschaft zu werden und einen Beitrag zur grünen Wende zu leisten. 