14.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Italienische Aktien attraktiv bewertet: "GBC Italian Champions" Studie 2023 stellt 13 interessante Unternehmen vor



- Italienische Aktien mit KGV 8 attraktiv bewertet

- Themenstudie "GBC Italian Champions" stellt 13 besonders aussichtsreiche Unternehmen vor

- 6 italienische Unternehmen aus der Studie präsentieren auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (15. und 16. November 2023)



Augsburg, 14. November 2023: Der Trend ist eindeutig: Während in Deutschland seit Jahren immer weniger Unternehmen den Gang an die Börse wagen - seit Anfang 2022 waren es lediglich fünf Neuemissionen im regulierten Markt -, boomt der Kapitalmarkt in Italien. Dort fanden allein im vergangenen Kalenderjahr 49 Neuemissionen statt. Gleichzeitig sind italienische Aktien mit einem durchschnittlichen KGV von 8 niedrig. Da verwundert es nicht, dass mehr als die Hälfte der rund 200 an der Euronext Growth Mailand gelisteten Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt haben.



Auch deutsche Investoren sollten sich die Unternehmen aus der drittgrößten Volkswirtschaft in der Europäischen Union genauer ansehen. Das bankenunabhängige Researchhaus GBC AG hat sich innerhalb der Themenstudie "GBC Italian Champions" den italienischen Aktienmarkt genauer angesehen. Im Rahmen der Studie werden 13 besonders aussichtsreiche Unternehmen vorgestellt. Mit einer Marktkapitalisierung von 22 Mio. € bis 3,5 Mrd. € deckt die Auswahl ein breites Größenspektrum ab und weist zudem eine breite Branchendiversifikation auf.



In "GBC Italian Champions" Studie 2023 sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten: B&C Speakers S.p.A. (IT0001268561), Cembre S.p.A. (IT0001128047), ENAV S.p.A. (IT0005176406), Energy S.p.A (IT0005500712), Giglio.com S.p.A. (IT0005453003), Health Italia S.p.A. (IT0005221004), IDNTT SA (CH1118852594), Landi Renzo S.p.A. (IT0004210289), MEXEDIA S.p.A. (IT0005450819), Reply S.p.A. (IT0005282865), Sanlorenzo S.p.A. (IT0003549422), Solid World Group S.p.A. (IT0005497893), Zignago Vetro S.p.A. (IT0004171440)



Die vollständige Analyse zum kostenlosen Download:

Deutsche Studien-Version: http://www.more-ir.de/d/28149.pdf

Englische Studien-Version: http://www.more-ir.de/d/28209.pdf



Terminhinweis: Von den analysierten Unternehmen werden Energy, Giglio.com, Health Italia, IDNTT, Mexedia und Solid World an der Kapitalmarktkonferenz 36. MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (15. und 16. November 2023) teilnehmen und sich Investoren aus dem deutschsprachigen Raum präsentieren. Näheres hierzu siehe auch: www.mkk-konferenz.de



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Research & Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München, Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf und Capital Market Coach der Wiener Börse. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Investment Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.



Kontakt

GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

www.mkk-konferenz.de

www. ii-forum.com

