Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post erhöhten sich in den ersten drei Quartalen 2023 um 8,5 Prozent auf 1.969,3 Mio. Euro. Einen starken Umsatzanstieg verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 die Division Paket & Logistik mit ihrem Türkei-Geschäft in Höhe von 16,6 Prozent bzw. 29,8 Prozent im 3. Quartal. Exklusive Paket Türkei erwirtschaftete die Division einen Umsatzanstieg in den ersten drei Quartalen von 9,1 Prozent bzw. im dritten Quartal von 14,0 Prozent. Ein starkes Umsatzplus von 39,3 Prozent auf 118,6 Mio. Euro generierte auch die Division Filiale & Bank durch das verbesserte Zinsumfeld für Banken. Das EBITDA lag in den ersten drei Quartalen 2023 mit 282,4 Mio. Euro um 9,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, das ...

