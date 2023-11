Ein Drittel der 15- bis 29-Jährigen plant, dieses Jahr grundsätzlich mehr einzukaufen als letztes Jahr und wertet den Black Friday entsprechend attraktiv.Zürich - Eine aktuelle, repräsentative Befragung zu den Einkaufsplänen an Black Friday, durchgeführt im Auftrag von Salesforce in der Schweiz, zeigt: Allen voran ist besonders die Generation Z kauffreudig gestimmt. So plant ein Drittel der 15- bis 29-Jährigen, dieses Jahr grundsätzlich mehr einzukaufen als letztes Jahr und wertet den Black Friday entsprechend attraktiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...