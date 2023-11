Die Bullen laufen sich warm: 4 Coins, die neben Bitcoin im nächsten Jahr explodieren könnten

Am Kryptomarkt kehrt die Aufbruchsstimmung zurück. Zwar haben die meisten Kryptowährungen ihre Höchststände von 2021 noch nicht wieder erreicht, doch herrscht erneut eine Atmosphäre, in der scheinbar alles möglich ist. Die Jahre 2023 und 2024 könnten durchaus wieder einige neue Krypto-Millionäre hervorbringen. Ein bevorstehendes Bitcoin-Halving, die mögliche Genehmigung von Spot ETFs für Bitcoin und Ethereum, sowie die Annäherung der Inflation an den Zielwert, was erste Diskussionen über Zinssenkungen nach sich zieht, könnten als Katalysatoren wirken. Eine diversifizierte Anlagestrategie ist der Schlüssel, um eine breite Abdeckung des Kryptomarktes im Portfolio zu gewährleisten. Mit einer Auswahl von 4 verschiedenen Coins, die unterschiedlicher nicht sein könnten, könnte man gut positioniert sein, um beim nächsten Bullenmarkt den Markt möglichst breit abzudecken.

XRP (Ripple)

Die Kursentwicklung von XRP ist maßgeblich von der Akzeptanz seiner Zahlungslösungen durch Finanzinstitute und der Lösung regulatorischer Fragestellungen abhängig. Obwohl XRP in der Vergangenheit durch Partnerschaften mit namhaften Banken und Zahlungsdienstleistern auf sich aufmerksam gemacht hat, bestehen weiterhin regulatorische Unklarheiten, die sich auf den Preis auswirken könnten. Ein Gerichtsurteil in diesem Jahr hat zwar festgestellt, dass öffentlich gehandelte XRP nicht als Wertpapiere klassifiziert werden, doch die Situation der institutionell gehandelten XRP bleibt ungewiss.

(XRP Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: coinmarketcap.com)

Ripple konnte zwar bereits einige Erfolge in seinen Auseinandersetzungen mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC erzielen, wobei jeder dieser Erfolge mit einem Anstieg des Kurses verbunden war. Nach dem Gerichtsurteil, das öffentlich gehandelte XRP nicht als Wertpapiere ansieht, ist der Kurs um mehr als 80 % gestiegen. Damit hat XRP an einem einzigen Tag eine bessere Performance erzielt als Bitcoin durch eine hypothetische Preissteigerung auf 50.000 Dollar infolge der Genehmigung von Spot-ETFs erreichen würde.

Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) ist ein neues Krypto-Projekt, das eng mit den Entwicklungen der Spot ETFs für Bitcoin verbunden ist. Der Coin zieht nicht nur durch seinen Namen und die Aktualität des Themas Aufmerksamkeit auf sich, sondern ist auch direkt an reale Ereignisse gekoppelt, die mit den börsengehandelten Bitcoin-Fonds in Verbindung stehen. So führt beispielsweise die Genehmigung des ersten Bitcoin ETFs durch die SEC zur Vernichtung von 5 % der BTCETF-Token, was potenziell den Wert der verbleibenden Token erhöhen kann. Es sind insgesamt fünf solcher Ereignisse definiert, bei denen Token-Burns stattfinden können.

(Erklärung Bitcoin ETF Token - Quelle: btcetftoken.com)

Der $BTCETF-Token, der erst seit einer Woche im Vorverkauf ist, hat bereits weit mehr als 500.00 Dollar umgesetzt, was ein starkes Investoreninteresse widerspiegelt. Der Vorverkauf ist in verschiedene Phasen gegliedert, wobei jede Phase mit einer Preiserhöhung einhergeht. Dadurch haben frühe Käufer die Möglichkeit, Buchgewinne vor dem Börsenlisting zu erzielen. Nach dem Beginn des Handels an den Kryptobörsen erwarten Analysten einen signifikanten Anstieg des Token-Wertes.

Neben der Burn-Funktion ist bei $BTCETF auch eine Staking-Funktion integriert, die Anlegern hohe Renditen ermöglicht. Schon während des Presales wurden mehr als 61 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt, sodass die aktuelle APY (Jährliche Rendite) bei 450 % liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer in den Staking Pool einzahlen, kann sich aber in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln.

Ethereum (ETH)

Investoren, die in den Krypto-Sektor investieren, finden in Ethereum (ETH) eine vergleichsweise sichere Anlagemöglichkeit. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung weltweit, verzeichnete in diesem Jahr bereits einen Wertzuwachs von etwa 70 %. Kürzlich wurde bekannt, dass BlackRock, neben einem Bitcoin-ETF, auch Pläne für einen Ethereum-ETF verfolgt. Diese Nachricht ließ den Kurs von Ether innerhalb kurzer Zeit auf über 2.000 Dollar ansteigen.

(Ethereum Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: coinmarketcap.com)

Die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream wird allgemein als sehr positiv für den Markt angesehen. Insbesondere in Verbindung mit den laufenden Bemühungen, die Ethereum-Blockchain skalierbarer zu gestalten, könnte ETH in der nächsten Marktrallye sogar eine bessere Performance als Bitcoin zeigen.

Meme Kombat ($MK)

Im nächsten Aufschwung des Kryptomarktes werden wahrscheinlich auch Meme Coins erneut eine wichtige Rolle spielen. PEPE hat bewiesen, dass DOGE und SHIB nicht die einzigen Meme Coins sind, die eine Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar erreichen können. Interessanterweise benötigte PEPE für diesen Erfolg keinen großen Krypto-Bullrun und erreichte diesen Meilenstein in einer Phase, die für den Markt der digitalen Währungen als eher herausfordernd galt.

(Meme Kombat Website - Quelle: memekombat.io)

Mit Meme Kombat ($MK) kommt eine neue Plattform auf den Markt, eine Art Battle-Arena, in der die beliebtesten Meme Coin-Charaktere gegeneinander antreten. Diese Plattform hat durchaus das Potenzial, viral zu gehen. Auf Meme Kombat können Charaktere wie PEPE und DOGE in von KI generierten Kämpfen gegeneinander antreten.

Die Community hat die Möglichkeit, auf den Ausgang der Kämpfe zu wetten und dabei ihre $MK-Token zu vermehren. Durch die Teilnahme populärer Meme Coins an diesen aufregenden Kämpfen ist zu erwarten, dass Anhänger von DOGE, SHIB, FLOKI und anderen Coins auf die Plattform aufmerksam werden und so zur Steigerung ihrer Popularität beitragen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: memekombat.io)

Bereits im Vorverkauf hat $MK über 1,6 Millionen Dollar umgesetzt, was das starke Interesse der Anleger unterstreicht. Die erste Battle-Saison beginnt unmittelbar nach dem Vorverkauf, was die Nachfrage nach $MK-Token rasch steigen lassen könnte. Dies könnte zu einem starken Anstieg des Kurses nach der Notierung an den Kryptobörsen führen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.