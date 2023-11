Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Astronergy, ein Pionier bei n-Typ TOPCon PV-Modulen, gab bekannt, dass das Unternehmen seine Produktserie ASTRO N7 TOPCon um neue Produktlinien für 66-rechteckige Zellen erweitert hat und bereit ist, in die Massenproduktion zu gehen. Dies bietet Kunden eine weitere hervorragende Wahl, um höhere Erträge und niedrigere Kosten für Solarsysteme zu erzielen.Als Erweiterung der ASTRO N7-Serie des Unternehmens werden die 66-Zellen TOPCon-Produkte immer noch auf der von Astronergy unabhängig entwickelten TOPCon 3.0-Zellentechnologie und der fortschrittlichen SMBB-Zellenverarbeitungstechnologie hergestellt, was den Zellen eine durchschnittliche Effizienz von über 25,7 % ermöglichen könnte.Eine der Hauptunterschiede, die für die Alleinstellung des Produktes sorgen, sind 210 mm großen, rechteckigen n-Typ-Silizium-Wafer, die in den Produkten verwendet werden. Im Vergleich zu den gängigen M10 Wafern auf dem Markt hat die Größe der 182*210 mm Wafer um mehr als 15,6 % zugenommen, wodurch die Effizienz der Zellen und Module verbessert und die Kosten pro Watt reduziert werden können.Gemäß der zuvor von Astronergy und anderen führenden Akteuren der PV-Industrie festgelegten standardisierten Modulgröße wird erwartet, dass 66 rechteckige Zellen dem ASTRO N7 66-Zellen-Produkt eine Leistung von über 615W und eine Umwandlungseffizienz von über 22,8 % ermöglichen, was beides an der Spitze der Branche liegt.Für Kunden von Großanlagen im Bereich Solarstromsysteme hat das ASTRO N7 66-Zellen-Produkt niedrigere BOS-Kosten (Balance of System - Systembalance) im Vergleich zu Modulen mit 182-mm-Quadratwafern und die Niederspannungsmerkmale des Produkts könnten Vorteile für das Design des Solarstromsystems mit sich bringen.Mit dem Fokus darauf, Produkte mit Spitzentechnologie weltweit anzubieten, sind die 66-Zellen-Produkte ebenfalls mit hochtransparentem Glas ausgestattet. Dieses Glas, das in allen ASTRO N7-Produkten verwendet wird, kann die Transmissionsrate um 0,3 % verbessern, wodurch die Effizienz der Module gesteigert wird. Zusätzlich isoliert es Wasserdampf effektiv und trägt zur Verbesserung der Umweltbeständigkeit der Produkte bei.Durch die Integration von Funktionen wie lichtlenkenden Folien, einem Temperaturkoeffizienten von -0,29 %/\u2103, führenden LID&LETID-Leistungen, geringer Leistung bei geringer Einstrahlung und ausgezeichneter mechanischer Leistungsfähigkeit, sind die 66-Zellen-Produkte in der Lage, über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren eine stabile Leistung zu gewährleisten. Dabei beträgt der jährliche Leistungsabfall lediglich 0,4 % (vom 2. bis zum 30. Jahr).Als einer der sechs größten Fotovoltaik-Modulhersteller weltweit in Bezug auf den weltweiten Versand fungiert Astronergy als Technologieförderer und Marktkenner, der sich engagiert und bessere, anpassungsfähige Produkte für den Kunden entwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2273444/A_poster_ASTRO_N7_66_cell_product.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-astro-n7-groWere-wafer-senken-kosten-fur-fotovoltaik-kraftwerke-auf-ein-niedrigeres-niveau-301984816.htmlPressekontakt:Jianwei Chen,jianwei.chen3@astronergy.comOriginal-Content von: Astronergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76028/5648411