Die Charta der Vielfalt ist das größte deutschlandweite Netzwerk für Diversity Management in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz.Bei der Pronova BKK arbeiten Menschen mit Wurzeln aus 20 verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichsten religiösen Zugehörigkeiten und auch 151 Kolleginnen und Kollegen mit einem Handicap. "Unsere Arbeitswelt wandelt sich stetig", erklärt Lutz Kaiser, Vorstand der Pronova BKK. "Durch unseren Einsatz für Vielfalt gelingt uns die Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen. Wir glauben fest daran, dass Vielfalt eine Stärke ist und zu Innovation, Kreativität und nachhaltigem Erfolg beiträgt. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt positionieren wir uns nun klar gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Kund*innen sowie Geschäftspartner*innen."Seit 2021 erstellt das Unternehmen bereits jährlich einen Diversity-Report und setzt sich zudem für mehr Vielfalt in der Sozialgesetzgebung und geschlechtersensible Medizin ein."Unsere Gesellschaft ist vielfältiger und differenzierter denn je: umso wichtiger ist der Einsatz für Diversity und für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander am Arbeitsplatz. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt verpflichtet sich die Pronova BKK, die Vielfalt der Gesellschaft und deren Bedürfnisse innerhalb und außerhalb der Organisation anzuerkennen und zu respektieren", sagt Charta-Geschäftsführerin Corina Christen. "Wer die Charta unterzeichnet, zeigt damit klar auf, dass die vielfältigen Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Organisationsinternen Strukturen berücksichtigt und fest verankert werden müssen. Denn Diversity ist nicht nur eine Haltung, für die es sich lohnt, jeden Tag einzustehen, sondern der auch vor allem Taten folgen müssen", ergänzt Charta-Geschäftsführerin Franzi von Kempis.