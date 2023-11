Hamburg (ots) -- OneGate Media erweitert sein künftiges Filmangebot um knapp 400 neue Filmtitel- Akquisition von Top-Titeln wie "Bridget Jones Baby", "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" und der Filmreihe "Sharknado"- Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media: "Wir sind sehr glücklich, mit diesen drei neuen Vereinbarungen unser Film-Themenangebot auch in den Genres Romantik, Feel Good, Action und X-mas nochmals zu erweitern."Die erfolgreiche Entwicklung geht weiter: Die OneGate Media hat ihr ohnehin schon sehr umfangreiches und attraktives Content-Portfolio nochmals deutlich erweitert. Erfolgreiche Verhandlungen mit der Smart Media GmbH, Just Bridge und Universal Pictures führten zu Vereinbarungen, die das Angebot der OneGate Media um knapp 400 Filmtitel ausbaut.Die Übernahme des Filmkatalogs der Smart Media GmbH umfasst insgesamt 240 internationale Filme aus verschiedenen Genres. Dazu zählen Romantikfilme, viele beliebte Weihnachtsfilme sowie erfolgreiche Actionfilme, wie die äußerst populäre US-amerikanische Filmreihe "Sharknado".Ebenso umfangreich ist die Übernahme von rund 100 Titeln aus dem Katalog der justbridge entertainment GmbH. Dazu zählen erfolgreiche Filme wie "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber", "Susan ... verzweifelt gesucht", "Land Of The Lost - Die fast vergessene Welt" und "Vier himmlische Freunde"."Bridget Jones Baby", "Feivel der Mauswanderer" und "By the Sea" sind drei von insgesamt knapp 40 Toptiteln, die das OneGate Media-Filmportfolio durch die neue Vereinbarung mit Universal Pictures erweitert. Es handelt sich hierbei um DVD- und Blu-ray-Rechte für die DACH-Region.Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin der OneGate Media: "Die Verträge, die wir mit diesen starken Partnern schließen konnten, machen unsere Range in den Genres Romantik, Feel Good, Action und X-Mas und noch breiter und attraktiver. Ich möchte mich im Namen meines Teams bei Smart Media, der justbridge entertainment und bei Universal Pictures ganz herzlich für das Vertrauen in unsere Vermarktungskompetenz bedanken."Über OneGate Media:OneGate Media ist ein führendes deutsches Vertriebs- und Lizenzhandelsunternehmen für Film- und Fernsehproduktionen. Vor über 60 Jahren als Tochterunternehmen des NDR gegründet, gehört die OneGate Media zur Studio Hamburg Gruppe, einem der führenden Produktionshäuser in Deutschland, und zum Verbund der ARD.Pressekontakt:Ralph FürtherTel. 0171/4859871Ralph@3winters.deOriginal-Content von: OneGate Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165389/5648471