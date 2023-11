Hamburg (ots) -Philips gibt den neuen Markenbotschafter für Sonicare bekannt - und konnte keinen Geringeren als Schauspieler Matthias Schweighöfer gewinnen. Schweighöfer ist für seine humoristischen Rollen und sein ansteckendes Lachen bekannt - dank Sonicare immer mit sauberen und gesunden Zähnen."Zähneputzen wie immer - 20x effektiver*", so das neue Kampagnenmotto. Plaque-Entfernung gestaltet sich mit Sonicare (https://www.philips.de/c-m-pe/elektrische-zahnbuersten) - im Vergleich zu einer Handzahnbürste - mühelos. Wer nun aber an eine weitere gewöhnliche Testimonial-Kampagne denkt, hat weit gefehlt. Diese ist erfrischend anders und humorvoll - ebenso wie ihr Markenbotschafter. Die neue ganzheitliche und charmante Kampagne mit Matthias Schweighöfer wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur HeimatTBWA\\ umgesetzt und startete am 08. November in Deutschland und der Schweiz.Um die Kampagne einzuläuten und gebührend zu feiern, fand an diesem Tag ein exklusives Presseevent über den Dächern Hamburgs statt. Geladene Gäste hatten nicht nur die Gelegenheit, die Kampagne erstmalig zu sehen und die Vorteile der Sonicare zu erleben, sondern konnten sich auch mit Matthias Schweighöfer austauschen.Der Philips Sonicare Wow-Effekt für Matthias SchweighöferSchweighöfer ist langjähriger Fan und Nutzer der Sonicare. Der international erfolgreiche Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Der geilste Tag", "Der Nanny" oder dem aktuellen Blockbuster "Oppenheimer" verrät:"Damals habe ich eine Handzahnbürste genutzt, bis mein Zahnarzt mir die Sonicare empfohlen hat. Dann gab es einen richtigen Wow-Effekt für mich - wie das Gefühl von frisch gebügelter Bettwäsche. Und dabei übernimmt die Sonicare fast die ganze Arbeit beim Zähneputzen. Es macht einfach Spaß."Da verwundert es nicht, dass Publikumsliebling Matthias Schweighöfer - nach eigener Aussage - gerne zum Zahnarzt geht.Er erzählt begeistert: "Aber nicht nur diese Mühelosigkeit beim Zähneputzen überzeugt mich, sondern auch das saubere Ergebnis und das stylische Design."Diese Begeisterung teilt der Schauspieler nicht allein. Philips Sonicare trägt die Auszeichnung als "Die Nr. 1 am häufigsten von Zahnärzten empfohlenen Schallzahnbürstenmarke weltweit". Überzeugt ist auch Stiftung Warentest von der Sonicare DiamondClean Smart (https://www.philips.de/c-p/HX9917_89/sonicare-diamondclean-9000-elektrische-schallzahnbuerste-mit-app?origin=7_700000001554756_71700000114803163__&gclid=CjwKCAjws9ipBhB1EiwAccEi1KIdd81DBY_g7DkipJoN4n5GZH3Atd_7fHrtnNpJeRKQUsaGXQ_kChoCMikQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds).*In Bezug auf Plaque-Entfernung mit einer DiamondClean und dem A3 Bürstenkopf im Vgl. zu einer Handzahnbürste.Pressekontakt:FleishmanHillard Germany GmbHLouisa Kaltwasserger.philips@fleishman.comMehr über Philips im Internet: www.philips.de/presseOriginal-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/5648480