Frankfurt am Main / Würzburg (ots) -Der Jahreskongress der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) ist in Fachkreisen eine mittlerweile etablierte Fortbildungsveranstaltung und ein anerkanntes Forum für den Wissensaustausch innerhalb der Organspende- und Transplantationsmedizin. Rund 800 Teilnehmende werden in diesem Jahr erwartet, die entweder vor Ort in Würzburg oder online per Live-Stream dem Programm folgen.Der anhaltende Mangel an Spenderorganen stellt die Transplantationsmedizin auch weiterhin vor große Herausforderungen. Auf dem diesjährigen DSO-Kongress stehen deshalb Themen zur Steigerung der Organqualität und der Empfängersicherheit ganz oben auf der Agenda. Tools zur systematischen Spendererkennung, Verfahren zur besseren Einschätzung der Organqualität bei der Entnahme und medizintechnische Innovationen wie die Maschinenperfusion gewinnen an Bedeutung, um dem hiesigen Organmangel zu begegnen. Ziel hierbei ist es, die wenigen zur Verfügung stehenden Organe optimal für die Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten zu nutzen. Die Transplantation stellt für die meisten von ihnen die beste und nicht selten auch die einzig verbleibende Behandlungsoption dar, um zu überleben. Derzeit stehen in Deutschland rund 8.500 Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten für ein Spenderorgan.Diese und weitere aktuelle Themen erwarten die Teilnehmenden des diesjährigen DSO-Kongresses. Das ausführliche Programm sowie alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sind auf der Website DSO Kongress (https://www.dso.de/DSO-Kongress/Pages/Programm.aspx) zu finden.Für MedienGerne vermitteln wir Ihnen auf dem Kongress oder im Vorfeld Kontakte zu Referentinnen und Referenten für Hintergrundgespräche oder Interviews. Ebenso freuen wir uns auf Ihre Teilnahme an der Auftakt-Pressekonferenz am 16. November 2023 um 11:00 Uhr.