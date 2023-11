Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Energie- und Wasserindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen neuen Vertrag mit dem langjährigen Kunden und deutschen Netzbetreiber VSE NET unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird VSE NET auf die neueste Version von Hansen CCB aktualisieren.

Als Ergebnis dieses Upgrades wird VSE NET das Beste erfahren, was Hansen CCB zu bieten hat. Es erhält eine verbesserte Kundenbetreuung, Abrechnungs- und Produktverwaltungsfunktionen sowie verbesserte Buchhaltungs- und Bereitstellungsprozesse. Als echte Geschäftsplattform, die auf die Bedürfnisse des modernen Kommunikationsdienstleisters (CSP) zugeschnitten ist, fasst Hansen CCB alle Kunden-, Produkt- und technischen Daten zusammen und bietet darüber hinaus ERP-Funktionen.

Als Teil der Hansen Suite für Kommunikation, Technologie Medien bietet Hansen CCB eine flexible Bewertung, Abrechnung und Kundenbetreuung für CSPs. Hansen CCB ermöglicht auch die Bereitstellung von Festnetz- und Mobiltelefondiensten, Breitbanddiensten, IPTV, Inhaltspaketen und gebündelten Angeboten. Es bietet eine einheitliche Geschäftsplattform, die Kosten und betriebliche Komplexität reduziert.

Marc Kahabka, Chief Executive Officer bei VSE NET, kommentierte: "Unsere Beziehung zu Hansen geht auf das Jahr 2001 zurück und erstreckt sich nun über mehr als zwei Jahrzehnte. Auf der Grundlage dieser langen und bewährten Erfolgsbilanz haben wir uns entschieden, dass Hansen der ideale Anbieter ist, um das nächste Kapitel unserer Initiative zur digitalen Transformation zu unterstützen denn wir sehen uns nicht nur mit veränderten Kundenerwartungen konfrontiert, sondern auch mit einer Kommunikationsbranche, die sich in einem starken Wandel befindet."

David Castree, Chief Customer Officer bei Hansen, kommentierte: "Wir freuen uns, von VSE NET ausgewählt worden zu sein, um ihre betriebliche Situation durch ein Upgrade auf eine neuere Version von Hansen CCB zu verbessern, die bedeutende neue Funktionen einführt und die Kundenerfahrung verbessert und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigt. Das Engagement von VSE NET für Hansen und unser Produkt ist ein Beweis für die Stärke unserer Beziehung. Es bietet eine starke Grundlage, um ihr Geschäft für viele Jahre zu sichern."

Die Hansen Suite für Kommunikation, Technologie und Medien ermöglicht es Dienstanbietern, durch beschleunigte Produktinnovation neue Geschäftsmodelle zu schaffen und anzubieten.

Weitere Informationen über Hansen Technologies finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Software-Anbieter und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hansencx.com

Über VSE NET GmbH

VSE NET GmbH ist in der Branche der Verbraucherdienstleistungen tätig. Unser Produktportfolio umfasst Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Telefonie, Internet, Netzwerke, Rechenzentrumsdienste, Managed Services und projektspezifische Speziallösungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Saarbrücken, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://vsenet.de/

