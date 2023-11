Nachhaltige Faser verleiht Strickwaren äußerst wünschenswerte Eigenschaften

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute die Einführung der neuen Faser LYCRA® FiT400 für Strickwaren bekannt.

Das neueste EcoMade-Produkt des Unternehmens ist eine einzigartige Bikomponentenfaser, die für die Optimierung der Performance und des Tragekomforts von Strickwaren entwickelt wurde. Die Faser sorgt für ein dauerhaftes, weiches Tragegefühl, geringe Schrumpfung und hohe Gleichmäßigkeit der Stoffe. Die LYCRA® FiT400-Faser besteht zu 60 aus recyceltem PET und zu 14,4 aus biologisch gewonnenen Ressourcen und ist GRS-zertifiziert.

Die Faser vereint zwei verschiedene Polyesterpolymere, die zusammen eine schraubenförmige Kräuselung erzeugen und den Stoffen dauerhafte Dehnungs- und Rückverformungseigenschaften sowie Atmungsaktivität, Kühlkomfort und Chlorbeständigkeit verleihen.

Die LYCRA® FiT400-Faser trägt dazu bei, die Voraussetzungen für die Kreislauffähigkeit zu schaffen, die für The LYCRA Company eine wichtige Priorität darstellt. In kontrollierten Tests unter bestimmten Bedingungen wurde diese Faser wieder zu neuen Polyesterfasern recycelt und damit die technische Machbarkeit dieses Prozesses nachgewiesen.*

"Wir haben die LYCRA® FiT400-Faser entwickelt, um die gefragten Leistungseigenschaften und ein verbessertes weiches Tragegefühl für die Strickwaren-Kategorie zu bieten", sagte Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer bei The LYCRA Company. "Diese Innovation erfüllt auch die Erwartungen von Kunden und Verbrauchern nach nachhaltigeren Produkten, da sie aus recycelten und biologisch gewonnenen Materialien hergestellt wird."

Die Faser LYCRA® FiT400 wird im Fachhandel beworben. Die Kampagne "It's Time for Better" zielt darauf ab, die Kategorien Activewear, Athleisure und Swimwear mit der Botschaft zu verändern, dass die Verbraucher und der Planet es verdienen, dass Kleidung besser funktioniert und die Umwelt weniger belastet.

Stoffe und Kleidungsstücke aus LYCRA® FiT400-Fasern können mit LYCRA® XTRA LIFE- oder COOLMAX® EcoMade-Marken-Hangtags versehen werden, wenn sie bestimmte Qualitätsstandards der Marke erfüllen. Beide Marken genießen weltweit eine hohe Markenbekanntheit bei den Verbrauchern.

Wetere Informationen zur Faser LYCRA® FiT400 für Strickwaren finden Sie unter lycra.com.

*LYCRA® FiT400-Fasern sind mit den gängigen chemischen Polyester-Recyclingverfahren kompatibel. In mehreren Tests wurden LYCRA® FiT400-Faserkomponenten mit Standard-Polyesterkomponenten gemischt und zu neuen Polyesterfasern recycelt, die eine vergleichbare Performance wie standardmäßige recycelte Polyesterfasern aufwiesen.

ÜberThe LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und ist Eigentümerin führender Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist The LYCRA Company für nachhaltige Produkte, technische Kompetenzen, Marketing-Support sowie ihren LYCRA ONE-Marktplatz weltweit anerkannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Wert der Produkte ihrer Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter lycra.com.

LYCRA® FiT400 ist eine Marke von The LYCRA Company.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

