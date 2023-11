Nordex ist erfolgreich in die Gewinnzone zurückgekehrt, mit einem leicht positiven EBITDA von EUR 0,6 Mio. in Q2 2023, das auf EUR 48 Mio. in Q3 23 anstieg, getrieben durch stärkeres Wachstum, aber leicht unter den Erwartungen von AlsterResearch. Insbesondere wurde im dritten Quartal 23 eine beeindruckende Rohertragsmarge von 22,9% erzielt, die sich deutlich von 16,5% im zweiten Quartal 23 und 4% im dritten Quartal 22 verbesserte. Dies unterstreicht die Wirksamkeit der Nordex-Strategie, die volatilen Materialkosten an die Kunden weiterzugeben. Das stetige Wachstum des Unternehmens spiegelt sich in einem hohen Auftragsbestand von 10,2 Mrd. Euro wider, der zu 35% aus dem margenstarken Dienstleistungsbereich stammt. Aufgrund dieser positiven Indikatoren gehen die Analysten von AlsterResearch davon aus, dass die Expansion von Nordex nachhaltig und profitabel sein wird. Die Experten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung und passen ihr Kursziel leicht auf EUR 22,00 an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken