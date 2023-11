FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6000 (6500) PENCE - CFRA RAISES BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1100 (800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1220 (1140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 655 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENTAIN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 915 (1335) PENCE - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1450 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RECKITT TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - NUMIS RAISES INFORMA TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 900 (850) PENCE - PEEL HUNT RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 461 (382) PENCE - RBC CUTS M&G TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 200 (220) PENCE - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10200 (10000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 950 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/PANMURE STARTS BRITVIC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 890 PENCE - UBS RAISES IMI PLC TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1555 (1350) PENCE



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 805 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 863 (836) PENCE - 'BUY'



