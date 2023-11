Die neue multimodale Lösung schließt Transparenzlücken, verbessert die Produktivität der Mitarbeiter, optimiert die Bestandsverwaltung und beschleunigt die Wertschöpfung für Kunden von FourKites

Der führende Anbieter von Supply ChainVisibility, FourKites, kündigte heute die Verfügbarkeit einer neuen Lösung für Inbound Visibility an. Mit dieser Lösung erhalten Kunden eine hochgradig vorausschauende, präzise und nahtlose Verwaltung aller eingehenden Aufträge und Sendungen. Durch die Analyse von Echtzeitdaten während des gesamten Frachttransports verbessert die Lösung die Fähigkeit eines Unternehmens, alle eingehenden Sendungen und Aufträge genau zu verwalten. Darüber hinaus hilft sie die Anwendern im gesamten Unternehmen, Störungen zu erkennen und die Maßnahmen zu priorisieren, die die größten Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

Wenn es um die Transparenz eingehender Sendungen geht, werden Unternehmen heute durch veraltete Informationen, verzögerte Sendungsaktualisierungen und manuelle Prozesse behindert, die zu vergeudeten Ressourcen, kostspieligen Eilaufträgen und enttäuschten Kunden führen. Für Aktualisierungen ihrer eingehenden Sendungen sind Versender auf manuelle Analysen angewiesen, die mehr als einen Tag in Anspruch nehmen, auf Aktualisierungen durch den Spediteur, die erst auf der letzten Etappe der Reise einer Sendung erfolgen, und auf teure Lösungen zur Behebung von Störungen, die während des Transports aufgetreten sind.

FourKites ändert dieses Paradigma mit seiner Inbound Visibility-Lösung, die allen Beteiligten auf einer sicheren, integrierten Plattform umfassende Einblicke in die eingehenden Sendungen und Aufträge über alle Verkehrsträger hinweg bietet. Mit einer Verfolgung, die bereits vor der Ausschreibung einer Sendung beginnt, können Anwender in jeder Phase des Lebenszyklus einer Bestellung auf verwertbare Daten zugreifen und bis zu vier Wochen vor der Auslieferung feststellen, ob eine Bestellung verspätet oder unvollständig ist, sodass ausreichend Zeit für eine Reaktion bleibt. Darüber hinaus wird jeder festgestellten Störung ein Dollar-Betrag zugewiesen, damit die Teams ihre Maßnahmen auf der Grundlage der Auswirkungen auf das Geschäft priorisieren können.

"Unsere Inbound Visibility Lösung ist eine hochwirksame Innovation, um eine der komplexesten und dauerhaftesten Herausforderungen der Branche zu bewältigen", erklärt Priya Rajagopalan, Chief Product Officer bei FourKites. "Als einziger Anbieter von Echtzeit-Transparenz, der einen echten Einblick in den Auftragslebenszyklus bietet, noch bevor eine Sendung an den Spediteur übergeben wird, sind wir in der einzigartigen Lage, die Punkte auf der Auftragsebene über die gesamte Lieferkette hinweg zu verbinden und allen Beteiligten die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um Maßnahmen zu ergreifen und einen noch größeren Wert für unsere Kunden zu schaffen."

Wie bei allen FourKites-Produkten können Kunden auch auf die Inbound Visibility-Lösung über My Workspace von FourKites zugreifen. Dieses Dashboard zeigt verknüpfte Einblicke aus der gesamten FourKites-Produktsuite in einer einzigen, einheitlichen Ansicht an, so dass Benutzer schneller als je zuvor Zugang zu wichtigen Einblicken in die Lieferkette erhalten.

Über FourKites

FourKites, die weltweit führende Supply-Chain-Visibility-Plattform, bietet Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transport, Hof, Lager, Filialen und mehr. FourKites verfolgt täglich über 3 Millionen Sendungen im Straßen-, Schienen-, See-, Luft- und Paketverkehr sowie auf der letzten Meile und deckt mehr als 200 Länder und Territorien ab. Durch die Kombination von Echtzeitdaten und leistungsstarkem maschinellem Lernen unterstützt FourKites Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferkette. Über 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10 Konsumgüterhersteller und 18 der Top-20 Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten aufzubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.fourkites.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231113378019/de/

Contacts:

Scott Johnston

European PR Director FourKites

+31 62 147 8442

scott.johston@fourkites.com