Unterföhring (ots) -- Die finale Staffel um einen non-binären Millennial of Color ab 22. Dezember bei Sky und auf WOW auf Abruf- Staffeln eins und zwei ebenfalls abrufbarNach dem Tod des Vaters sieht sich Millenial Sabi mit ein paar weitreichenden Entscheidungen konfrontiert: Die dritte und finale Staffel der Queer-Dramedy "Sort Of (https://www.sky.de/serien/sort-of)" ist ab 22. Dezember immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehenund parallel dazu über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Auch die beiden ersten Staffeln stehen auf Abruf bereit. Alle Episoden gibt es wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung und mit englischen und deutschen Untertiteln.Über "Sort Of":Nonbinärer Millennial, Person of Color, Nanny für zwei schwierige Schulkinder, BarkeeperIn, FreundIn, jüngster Spross einer pakistanischen Großfamilie - Sabi hat den kräftezehrenden Balanceakt zwischen verschiedenen Identitäten schon lange gründlich satt. Nach dem Tod des Vaters muss Sabi zudem mit widersprüchlichen Emotionen klarkommen, denn in die Trauer mischt sich ein unerwartetes Gefühl der Freiheit. Ohne den Zwang, den Erwartungen des Vaters zu entsprechen, sieht sich Sabi umso dringlicher mit Identitäts-Fragen konfrontiert - und muss bald einige weitreichende Lebensentscheidungen treffen.Der warmherzige Mix aus Queer-Comedy und Coming-of-Age-Drama entwickelte sich inzwischen nicht nur in Kanada zum Überraschungs-Hit. Auf internationalen Festivals räumte "Sort Of" mittlerweile zahlreiche Preise ab und wurde zudem mit zehn Canadian Screen Awards prämiert - unter anderem als beste Comedyserie. Doch trotz des riesigen Erfolgs geht mit der dritten Staffel auch Sabis abenteuerliche Reise zu sich selbst zu Ende. "Wir wollten eine Geschichte über eine Art Übergang in Sabis Leben erzählen - und darüber, wie sich die Menschen um Sabi herum ebenfalls verändern", erläutern die SerienschöpferInnen Bilal Baig und Fab Filippo. "Und diese Geschichte findet in der kommenden Staffel zu einem Ende, das sich für uns richtig anfühlt."Facts:Originaltitel: "Sort Of", Dramedyserie, 8 Episoden, je ca. 21 Minuten, CDN 2023. Drehbuch: Ian Iqbal Rashid, Tricia Fish. Regie: Fab Filippo, Shamim Sarif. Showrunner: Bilal Baig, Fab Filippo. Executive Producer: Bilal Baig, Fab Filippo, Jennifer Kawaja, Bruno Dubé. Darsteller: Bilal Baig, Amanda Cordner, Gray Powell, Grace Lynn Kung, Kaya Kanashiro, Ellora Patnaik, Supinder Wraich, Aden Bedard Raymond Cham Jr., Becca Blackwell, Ali Hassan, Varun Saranga.Ausstrahlungstermine:Ab 22. Dezember 2023 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf.. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. 