Aumann hat ein starkes drittes Quartal hinter sich. Der Zulieferer schraubte im Zuge dessen die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr in die Höhe und peilte eine Marge am oberen Ende der bisherigen Spanne an. Die Aktie schießt um über zwölf Prozent in die Höhe.Aumann, ein wichtiger Zulieferer der E-Mobilitätsbranche, hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ein Umsatzplus von 32,7 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...