Unternehmen: ÖKOWORLD AG

ISIN: DE0005408686



Anlass der Studie: Bericht H1 2023, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2023

Kursziel: EUR 58,85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker



Kapitalmarktumfeld belastet, Konzernhalbjahresüberschuss leicht unter Vorjahr



Wie vorab gemeldet lag der Halbjahresüberschuss 2023 der Ökoworld AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) bei EUR 12,53 Mio. (H1 2022: 13,67 Mio.). Der Umsatz zeigte einen Rückgang auf EUR 33,2 Mio. (H1 22: EUR 37 Mio.). Die Entwicklung ist auf die Kapitalanlagevermittlung zurückzuführen, die für den Großteil der Umsätze steht und deren Umsatzbeitrag um 10,3% rückläufig war. Der deutlich kleinere Bereich Versicherungsvermittlung zeigte mit 3,6% ein leichtes Wachstum. Allgemein hat die Geschäftsentwicklung bei Ökoworld und den Peers in 2023 unter der weiterhin hohen Inflation gelitten. Diese führte zu Kaufkraftverlusten und hatte laut Studien auch Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Gegenüber klassischen Fondsgesellschaften verfügt Ökoworld über eine gewisse Alleinstellung, da das Unternehmen seit jeher einen ethisch-ökologischen Fokus hat und dies nicht erst seit Beginn des ESG-Trends. Mit einem 2023er KGV von 8 (Median der Peer Group: 10) und einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik ist die Ökoworld-Aktie in unseren Augen ein attraktives Investment.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 58,85.



