Berlin (ots) -Einladung zur Pressekonferenz am 15. November 2023 um 9.30 UhrEffektive Klimaschutzmaßnahmen verweigern, gesetzliche Vorgaben missachten oder gleich abschaffen: So sieht die "Klimaschutzpolitik" der Ampelregierung aus. Das jedoch ist verfassungswidrig und zerstört die Lebensgrundlagen und Freiheiten aller künftigen Generationen. Deshalb leitet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) neue rechtliche Schritte von entscheidender Bedeutung ein, um die Bundesregierung zu ausreichendem Klimaschutz zu verpflichten.In einer kurzfristig anberaumten digitalen Pressekonferenz informieren wir Sie über alle Details. Denn die Zeit drängt: Bereits in den kommenden Wochen soll im Bundestag die Entkernung des Klimaschutzgesetzes verabschiedet werden, mit der die Bundesregierung ihren wiederholten Rechtsbruch verschleiern will.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 15. November 2023 um 9.30 UhrEinwahldaten:Teilnahmelink: https://us02web.zoom.us/j/82862519816Meeting-ID: 828 6251 9816Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen und Klinger- Linus Steinmetz, Klimakläger bei der erfolgreichen VerfassungsbeschwerdePressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5648637