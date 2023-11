Baden-Baden (ots) -ab sofort / weitere Infos auf SWR3.deAls einer der ersten Radiosender Deutschlands hat SWR3 diese Woche einen eigenen Whatsapp-Kanal gestartet. Damit erweitert die Welle ihr Informationsangebot und bietet die wichtigsten Themen des Tages, Backstage-Einblicke aus dem Radiostudio - etwa beim Besuch von Studiogästen und Themen, die die SWR3 Community beschäftigt per Whatsapp-Nachricht an. User können diese Nachrichten weiterleiten oder mit Emojis darauf reagieren. Das Abonnieren des Kanals ist kostenfrei.Erweiterte Dialogmöglichkeit"Wir möchten mit unserer Community noch stärker kommunizieren und die User:innen genau dort erreichen, wo sie sind. Dabei ist der Whatsapp-Kanal nun ein weiteres Interaktions-Tool," so SWR3 Programmchef Thomas Jung.Kanäle sind eine neue Funktion bei Whatsapp. Dabei sieht ein Kanal wie ein üblicher Chat aus. Wer am Kanal einer Marke, eines Vereins o. Ä. interessiert ist, kann abonnieren. Die Ersteller haben dann die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken, die bei den Usern auftauchen - ähnlich wie die Nachricht einer Person in den Kontakten. Die Nachrichten werden nach 30 Tagen gelöscht. Weitere Informationen, wie der Kanal abonniert werden kann, gibt es unter: https://www.swr3.de/wir/whatsapp-kanal-100.htmlInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr3-hat-eigenen-whatsapp-kanal-gestartetFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5648652