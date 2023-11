Die Flugtaxianbieter Volocopter und Joby Aviation haben ihre elektrischen Fluggeräte erfolgreich im städtischen Umfeld getestet - für beide Firmen eine Premiere. 2025 soll es in der größten Metropole der USA einen kommerziellen Flugtaxidienst geben. In spätestens zwei Jahren, so der Plan, sollen Menschen mit Flugtaxis befördert werden - über New York City hinweg. Einen großen Schritt hin zu diesem Ziel haben die Hersteller Volocopter und Joby Aviation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...