Mit über 4 Mio. Nutzenden zählt Bitpanda zu Europas größten Krypto-Brokern München, 14.11.2023 - Die Münchner stock3 AG bindet einen weiteren Broker auf ihrer Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform an: Mit Bitpanda hat das Münchner Unternehmen nun die erste native Krypto-Börse mithilfe der sicheren Trading-Schnittstelle ihrer 100%-Tochter brokerize auf ihren Plattformen integriert. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können nun mit einem Bitpanda-Depot weit über 100 Kryptowährungen und vier Edelmetalle handeln. Die Besonderheit einer nativen Krypto-Börse wie Bitpanda: Der Broker ist zwar zunächst Verwahrer der gehandelten Kryptowährungen, diese können aber problemlos in die eigene Wallet übertragen werden. "Mit über 4 Mio. Nutzenden weltweit - davon 1 Million in Deutschland - ist Bitpanda Europas führender Broker für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Das Unternehmen wurde als Fintech des Jahres 2021 ausgezeichnet und zählt zu Europas größten Fintech-Unicorns. Damit ist Bitpanda die ideale Ergänzung für unser Broker-Angebot auf stock3", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Unsere Nutzerinnen und Nutzer können jetzt weitaus mehr Kryptowährungen über unsere Plattformen traden. Wir erwarten uns davon einen deutlichen Schub beim Handel mit Kryptos auf stock3." Das 2014 gegründete Wiener Fintech Bitpanda ist einer von sechs nativen Krypto-Brokern mit einer Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Mit der Anbindung kann stock3 auch für den Handel mit Kryptos weiterhin seine hohen Sicherheitsstandards beim Trading gewährleisten. Wie bei den zehn bereits angebundenen Brokern können sich Nutzerinnen und Nutzer der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform mithilfe der sicheren brokerize-Schnittstelle ab sofort auch bei Bitpanda direkt über stock3 anmelden und handeln. Die brokerize-API sorgt dafür, dass die Übertragung der Zugangsdaten verschlüsselt erfolgt, entweder direkt über stock3, über brokerize oder beim Broker selbst. Durch die Verschlüsselung können die Daten während der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden. stock3 übernimmt in diesem Prozess die Rolle des technischen Dienstleisters. Mehr Informationen unter https://stock3.com/broker-select/sicherheit Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com



