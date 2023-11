Jena (ots) -Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET hat den Deutschen Fairness-Preis in der Kategorie "Antivirus-Software" gewonnen. Die begehrte Auszeichnung wurde vom Nachrichtensender ntv verliehen und basiert auf den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage unter rund 73.000 Kunden. Die Befragten bewerteten von April bis Juli 2023 insgesamt 900 Unternehmen, darunter zehn Hersteller von IT-Sicherheitslösungen. Mit dem Preis gibt ntv Verbrauchern eine Orientierung, welche Produkte und Dienstleistungen besonders vertrauenswürdig sind.Eine Zusammenfassung des Tests gibt es hier (https://disq.de/fairness.html)."Die Auszeichnung zeigt, dass unsere Kunden unser Engagement für Qualität und Fairness in der Cybersecurity-Branche zu schätzen wissen", sagt Holger Suhl,Country Manager DACH bei ESET. "Sie ermutigt uns, weiterhin Innovation und Exzellenz in unseren Sicherheitslösungen anzustreben, um unseren Anwendern den bestmöglichen Schutz zu bieten. Wir möchten auch in Zukunft als vertrauenswürdiger Partner in der digitalen Sicherheitswelt vorangehen."Was zeichnet ein faires Unternehmen aus?Eine offene Kommunikation auf Augenhöhe, Versprechen halten, transparent sein: All das gehört zu einer fairen Geschäftsbeziehung. Umfrageteilnehmer beantworteten Fragen zu diesen Aspekten in vier Kategorien: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung. Bei der Auswertung wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis am höchsten gewichtet.Abgefragt wurden unter anderem:- Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte,- Einhaltung von versprochenen Leistungen,- Kulanz bei Reklamationen,- Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen,- Transparenz von Verträgen sowie- Verzicht auf versteckte Kosten und LockangeboteÜber den PreisDer deutsche Fairness-Preis zeichnet Unternehmen aus verschiedenen Branchen aus, die sich in herausragender Weise in Bezug auf Fairness und Transparenz gegenüber ihren Kunden hervorgetan haben. Verantwortlich für die Durchführung der Umfrage war das Deutsche Institut für Service Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv.ESET bedankt sich bei all seinen Kunden und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und ihre Unterstützung.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/5648699