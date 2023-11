Köln (ots) -Anmoderationsvorschlag: 34,4 Millionen Haustiere gibt's in Deutschland - und die werden laut einer aktuellen Umfrage heiß und innig geliebt. Fast 90 Prozent der Befragten bezeichnen sie als echtes Familienmitglied und treuen Begleiter. Aber viele sagen auch ganz klar, dass Haustiere ganz schön ins Geld gehen und immer öfter ihr Budget sprengen. Woran Sie bei der Anschaffung eines Haustieres unbedingt denken sollten und warum die kein gutes Weihnachtsgeschenk sind, verrät Ihnen jetzt Helke Michael.Sprecherin: Wenn Kinder sich zu Weihnachten ein Haustier wünschen, sollten Eltern nicht gleich hektisch losrennen, um eins zu kaufen.O-Ton 1 (Bernd Engelien, 21 Sek.): "Da gibt's eine ganz klare Empfehlung von Tierschützern, sich niemals vorschnell von seinen Kindern zum Kauf eines Haustiers überreden zu lassen. Denn die Vergangenheit zeigt dann doch, dass Haustiere als Weihnachtsgeschenk viel zu oft im Tierheim landen, weil das Interesse nach den Feiertagen nicht selten ganz schnell verloren geht!"Sprecherin: So Bernd Engelien vom Direktversicherer DA Direkt. Besser ist, zunächst den Familienrat einzuberufen, um in Ruhe zu prüfen, wie ernst dieser Wunsch ist, wer sich später hauptverantwortlich darum kümmern soll und ob für eine artgerechte Haltung überhaupt genügend Zeit, Platz und Geld vorhanden ist.O-Ton 2 (Bernd Engelien, 29 Sek.): "Da hat eine Studie der DA Direkt gezeigt, dass für etwa jeden dritten Haustierhalter die Kosten für das Haustier deutlich über dem vorgesehenen Budget liegen. Das heißt, man muss schauen: Gibt es auch eine gute Tierkrankenversicherung, um dann ausufernden Kosten entgegenzuwirken? Und wie kann ich alles managen, dass mir das Tier auf Dauer nicht zu Belastung wird? Das alles muss im Vorfeld geprüft werden - und dann kann man den nächsten Schritt gehen."Sprecherin: Lässt sich das alles vor Weihnachten nicht klären, sollte die Anschaffung eines Haustiers besser erst mal verschoben und dann später noch einmal diskutiert werden.O-Ton 3 (Bernd Engelien, 33 Sek.): "Alternative am Heiligen Abend kann ein entsprechendes Tierbuch sein oder ein Accessoire, das sich schon mal so ein bisschen vorbereitend mit dem Tier beschäftigt: ein kleines Hundekörbchen oder eine Katzendecke. Und dann kann man vielleicht auch für die Weihnachtsfeiertage oder die Ferientage im Anschluss mal einen Schnupperbesuch im Tierheim oder beim Züchter einplanen, sodass man sich dann Schritt für Schritt der Idee nähert, dass vielleicht irgendwann in der Zukunft ein Haustier ein ständiger Mitbewohner und Liebling zu Hause sein wird."Abmoderationsvorschlag: Weitere gute Tipps für alle, die sich in Zukunft ein Haustier anschaffen wollen, gibt's kompakt in den Tierversicherungs-Ratgebern unter da-direkt.de.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienDeutzer Allee 150679 KölnDeutschlandTelefon +49 (0) 221 7715 5638Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63040/5648761