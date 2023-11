DUBAI (dpa-AFX) - Der US-Flugzeughersteller Boeing hat am zweiten Messetag in Dubai einen Großauftrag aus Äthiopien erhalten. Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines bestellt 11 Boeing-Langstreckenflugzeuge vom Typ 787-9 "Dreamliner" und 20 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max 8, wie Boeing am Dienstag auf der Dubai Airshow mitteilte. Zudem sicherte sich die Gesellschaft Optionen für 15 zusätzliche "Dreamliner" und 21 weitere 737-Max-Maschinen./stw/stk