München (ots) -Zeitenwende bei der Bundeswehr, Milliardenausgaben für den Sozialstaat, Streit um die Migrationspolitik. Mit welchen Konzepten lassen sich die aktuellen Herausforderungen bewältigen? Darüber diskutieren Linke-Parteivorsitzende Janine Wissler und der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki.Kommt es bei der US-Präsidentenwahl erneut zum Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump? Welche Folgen hätte die Wahl des umstrittenen Ex-Präsidenten für die USA und die globale Ordnung? Fragen an den Washington-Korrespondenten des ZDF Elmar Theveßen.Es erklären, kommentieren und diskutieren der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und die Chefreporterin von The Pioneer Alev Dogan.Die Gäste:Janine Wissler, Die Linke(Parteivorsitzende)Wolfgang Kubicki, FDP(Bundestagsvizepräsident)Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent in Washington)Ulrich Wickert (Journalist und Autor)Kerstin Palzer (Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio)Alev Dogan (The Pioneer)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5648812