© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Bank of America hat Nvidia erneut zum Kauf empfohlen und das Kursziel von 650 US-Dollar pro Aktie beibehalten. Zuvor hatte der Chipgigant eine verbesserte Version eines seiner wichtigsten KI-Produkte angekündigt. Nvidia hat am Montag seinen hochrangigen KI-Chip um neue Merkmale erweitert und angekündigt, dass dieser, in Kooperation mit Amazon, Google von Alphabet und Oracle, im nächsten Jahr verfügbar sein wird. Der als H200 bezeichnete Chip soll Nvidias bisheriges Spitzenmodell, den H100, übertreffen. Ein zentrales Upgrade ist die Erhöhung des Speichers mit hoher Bandbreite, einem kostspieligen Bestandteil, der die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit des Chips wesentlich beeinflusst. …