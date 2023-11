Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds

Alexander Kapfer berät seit über 20 Jahren institutionelle Gelder und Mandate und hat dafür das "Wayne Gretzky Investing" entwickelt.

Was bedeutet dies übersetzt für den Investmentstil von Alexander Kapfer? Der Fondsberater des SQUAD Makro hat frühzeitig in seiner Karriere erkannt, dass es sich nicht lohnt, kurzfristigen (regionalen oder globalen) Ereignissen hinterher zu rennen und dementsprechend zu investieren. Viel wichtiger ist es, sich eine Vorstellung zu machen, wie (wo) die fundamentale Lage (Puck) in 12 Monaten sein wird, denn es hat sich immer wieder gezeigt, dass Markttiefs deutlich vor der tatsächlichen Verbesserung der Gewinnsituation erreicht werden. Makro-Investing ist zwar in der Analyse aufwändiger, aber im Ergebnis aussagekräftiger und stabiler. Diese Vorgehensweise führt unwillkürlich zu einer Regionen-Allokation im Fonds. Als anschauliches Beispiel kann man die Globalisierung anführen, die vor der Finanzkrise 2008 den Höhepunkt erreicht hatte. Damalige Hauptprofiteure waren Exportnationen wie Deutschland. Seit der Finanzkrise wendetet sich das Blatt, denn die Globalisierung ist seitdem langsam, aber stetig auf dem Rückzug. Obwohl die Finanzkrise 2007/2008 durch den amerikanischen Immobilienskandal (Subprime) ausgelöst wurde, konnte der amerikanische S&P 500 Index den DAX deutlich übertreffen. Die amerikanische Wirtschaft ist durch ihren großen Heimatmarkt von dem Rückgang der Globalisierung einfach deutlich weniger betroffen. Es ist also von entscheidender Bedeutung solche "Strukturbrüche" zu antizipieren, indem man bei der Analyse die "Extra Meile" geht und dort recherchiert, womit sich die träge Masse nicht beschäftigt. Solche kleineren und großen Strukturbrüche gibt es immer wieder und waren in der Vergangenheit: Der aktuell wichtigste Strukturbruch ist der Wandel von einem deflatorischen Umfeld zu einem inflatorischen Umfeld. Was sind die Gründe dafür? 1) Das Ziel der Dekarbonisierung erfordert hohe Investitionen. 2) Schlechte Demographie und Alterung der Arbeitsbevölkerung führt zu höheren

Lohnabschlüssen. 3) Deglobalisierung und Neuausrichtung der Lieferketten zwingen zu Neubauten von Fabriken. 4) Dominanz der Fiskalpolitik über die Geldpolitik, da der Notenbank bei höheren

Inflationsraten die Hände gebunden sind, was die Unterstützung der Wirtschaft betrifft. Dies führt natürlich dazu, dass man als Investmentmanager sehr genau und analytisch die richtigen Schlüsse aus diesen Ereignissen und deren Auswirkungen auf Anlagen ziehen muss. Dementsprechend geht es hier um die Gewichtung von Aktien, Anleihen, Währungen, Absicherungen in Kombination mit einer aktiven Regionenallokation (z.B. nicht in China investieren etc.) und Branchengewichtungen (z.B. Energiewende: wer profitiert wirklich). Doch nun zur praktischen Umsetzung des Wayne Gretzky Investing. Wie man der Grafik entnehmen kann, hat Fondsberater Alexander Kapfer die Gewichtung der jeweiligen Anlageklassen konsequent seiner Analyseergebnisse angepasst und aktiv umgesetzt: Zwischen 2013 und 2021 keine Anleihen mehr (negativ asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis)

In Zeiten niedriger Zinsen kaum Hedging, da Rückgang Kaufgelegenheit

Seit 2022 sind Anleihen und Hedging wieder ein Thema. Aktuelle Anleihenquote 17%

Alexander Kapfer kann also das Portfolio völlig flexibel ausrichten und pragmatisch auf die jeweils veränderte Investmentlandschaft einstellen; er ist an keine "Hausmeinung" - die es bei SQUAD ohnehin nicht gibt - gebunden. Sein Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die zu den Gewinnern von strukturellen Veränderungen gehören. Somit konnte er, trotz vieler Herausforderungen, herausragende Ergebnisse erzielen und überzeugt zuletzt erneut mit einer erfolgreichen Ausrichtung in der Nach-Corona-Investmentwelt. Mit seinem robusten Investmentansatz konnte Alexander Kapfer in den letzten 3 Jahren ein Plus von knapp 33% für seine Investoren erwirtschaften. Der Durchschnitt der Fonds in der Peer Group erreichte nur gut 3%. Aber auch langfristig (hier: 10 Jahre) ist das Ergebnis mit einer jährlichen Wertentwicklung von 6,90% herausragend und lieferte nach Inflation eine ansehnliche Realrendite - nicht nur gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe mit 1,59% p.a.: Dieses Ergebnis liegt auch daran, dass der "Wayne Gretzky Stil" von Alexander Kapfer nach einer vorübergehenden Verlustperiode viel schneller wieder auf den Erholungspfad einschwenkte, als die Wettbewerber und somit rascher wieder Gewinn für die Anleger erwirtschaften konnte. Beim SQUAD Makro handelt es sich also um einen globalen aktienorientierten Mischfonds, dessen Investmentprozess aus drei Ebenen besteht: Makro-, Mikro- und Portfolioebene. Durch die Kombination aus einer umfassenden Evaluierung der Assetklassen sowie Sektoren/Themen und einer fundierten Wertpapieranalyse (Stock-Picking) mit Fokus auf Bewertung, werden die aussichtsreichsten Investments identifiziert. Den Investmentmanager zeichnet eine umfassende Markterfahrung von über zwei Jahrzehnten aus. Seine grundsätzliche vermögensverwaltende Anlagephilosophie zeigte sich besonders in Krisen robust - so wurde er bereits 2009 von Citywire als "Fondsmanager des Jahres in Deutschland und Österreich" ausgezeichnet. Das macht den SQUAD Makro (WKN A1CSXC) besonders: Mischfonds mit besonderer Flexibilität, aktive Steuerung der Investitionsquote ( n )

( ) Deutliche Outperformance in relevanten Zeitfenstern (3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre)

(3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) Wertentwicklung 3 Jahre: 9,94% p.a. (Quelle: Morningstar | Stand: 31.10.2023)

(Quelle: Morningstar | Stand: 31.10.2023) Lang- und kurzfristig mehrfach Top-Auszeichnungen

Sehr erfahrener Fondsberater (> 20 Jahre)

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH gegründet und versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenz für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.



