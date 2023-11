EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Schlagwort(e): Markteinführung

oceansix Future Paths Ltd. Update: Markteinführung von HydroQuick, dem Anbausystem für extrem effiziente Hydrokultur Innovatives Anbausystem für Hydrokultur, das mit Einfachheit, Vielseitigkeit und nachhaltigem Design die Landwirtschaft revolutioniert. Tel Aviv, Israel, 14. November 2023 - oceansix future paths Ltd. ("das Unternehmen" oder "oceansix") ist ein börsennotiertes Unternehmen in Toronto (TSXV: OSIX), New York (OTCQB: AKMYF) und an der Frankfurter Börse (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0). oceansix ist stolz, das Ergebnis einer bahnbrechenden Initiative zur Neugestaltung der Landwirtschaftsindustrie vorzustellen: HydroQuick - ein revolutionäres System, das Effizienz und Nachhaltigkeit des Hydrokultur-Anbaus transformiert. Mittels diesem innovativen System wird die Installation dieser Anbaumethode für die Landwirte wesentlich vereinfacht, kosteneffizienter und umweltfreundlicher. oceansix hat HydroQuick schnell aus der konzeptionellen Phase zur Marktreife überführt und zeigt damit die Leistungsfähigkeit des oceansix-Innovationsmotors. Diese schnelle Umsetzung belegt das Engagement unseres Ingenieurteams sowie dessen strategische Fähigkeit, bahnbrechende Lösungen auf den Markt zu bringen. HydroQuick's einzigartiges All-in-one-Design integriert Entwässerungskanal, Abstandshalter und Clipsystem, was die Installation extrem vereinfacht - ganz im Gegensatz zur Komplexität traditioneller Anbausysteme für Hydrokultur. Die Installationszeit wird erheblich verkürzt und der Arbeitsaufwand deutlich reduziert. HydroQuick's Wettbewerbsvorteil: Einfache Installation: HydroQuick ist so konzipiert, dass Installation und Wartung mühelos vonstattengehen. Das intuitive Design benötigt keine zusätzlichen Werkzeuge und bietet ein reibungsloses ‚Handling' von der Montage bis zur Wartung.

HydroQuick ist so konzipiert, dass Installation und Wartung mühelos vonstattengehen. Das intuitive Design benötigt keine zusätzlichen Werkzeuge und bietet ein reibungsloses ‚Handling' von der Montage bis zur Wartung. Vielseitigkeit in ihrer besten Form: Egal ob für einen kleinen Bauernhof oder für lange Felder, der modulare Aufbau von HydroQuick ermöglicht die Anpassung an jeden Raum oder Fläche. Aufgrund dieser Flexibilität ist der Einsatz dieses Anbausystems für Hydrokultur nicht durch den Standort begrenzt, ob im Freien oder in einem Gewächshaus.

Egal ob für einen kleinen Bauernhof oder für lange Felder, der modulare Aufbau von HydroQuick ermöglicht die Anpassung an jeden Raum oder Fläche. Aufgrund dieser Flexibilität ist der Einsatz dieses Anbausystems für Hydrokultur nicht durch den Standort begrenzt, ob im Freien oder in einem Gewächshaus. Ressourcenschonend und umweltfreundlich: Im Einklang mit den notwendigen Anforderungen an den Naturschutz und an eine verantwortungsbewusste Landwirtschaft maximiert HydroQuick die Wiederverwendung von Wasser und Düngemitteln. Die nachhaltigen Materialien des Produkts und der vollständig recycelbare Kunststoff unterstreichen oceansix's Engagement für die Umwelt. Die erfolgreichen Feldversuche, die mehrere potenzielle Kunden überzeugt und die Vorteile und Effektivität des Systems deutlich demonstriert haben, bestärken das Vertrauen in HydroQuick. Mit fortgeschrittenen Verhandlungen für einen Markteintritt in Europa und der MENA-Region skaliert oceansix die Produktion, um die erwartete Nachfrage bedienen zu können. Sie sind eingeladen, Teil des Impacts, der Geschäftsaktivitäten und der Zukunft von oceansix zu sein, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Für einen tieferen Einblick in HydroQuick und die Vision von oceansix besuchen Sie bitte oceansix.com und vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und X.com. Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

Über oceansix oceansix ist ein Technologie- und Fertigungsunternehmen mit einer Umweltmission, das Plastikabfälle verwendet, um innovative Produkte zu schaffen und transformative Unternehmen aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien.



