Bonn (ots) -Finanzieller Wohlstand, neue Möglichkeiten, eine strahlende Zukunft: So stellen sich viele hochqualifizierte Arbeitskräfte den Umzug nach Deutschland vor. Tatsächlich lässt sich hierzulande Vermögen gut aufbauen - jedoch nur mit einer handfesten Strategie. Ausländische Fachkräfte werden bei der Umsetzung oft von Sprachbarrieren aufgehalten und wissen nicht, wie sie ihre finanziellen Ziele erreichen sollen. Dariusch Hosseini, Geschäftsführer der Proper API, begleitet Expats in allen finanziellen Fragen, die in Deutschland aufkommen. Wie er seine Kunden vor schwerwiegenden finanziellen Fehlentscheidungen bewahrt, erfahren Sie hier.Deutschland ist für viele ausländische Fachkräfte ein attraktives Land, um höhere Einnahmen zu erzielen. Sie kommen, um das Beste aus ihrer finanziellen Situation zu machen - doch schaffen es oft nicht allein, ihre Ziele in die Tat umzusetzen. Nicht nur werden sie mit verwirrenden Regeln und Gesetzen konfrontiert, zusätzlich hindert sie die Sprachbarriere daran, an die nötigen Informationen zu kommen. Außerdem kostet notwendige Recherche viel Zeit, die Führungskräfte und Spezialisten im Alltag einfach nicht haben. "Viele ausländische Arbeitskräfte kommen mit großen Hoffnungen nach Deutschland. Sie möchten ihre monatlichen Überschüsse gewinnbringend investieren, doch werden durch die Komplexität deutscher Bürokratie daran gehindert. Wer hier nicht den absoluten Durchblick hat, begeht zwangsläufig schwere Fehler, die große, finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall verliert man große Teile seines Vermögens", warnt Dariusch Hosseini, Geschäftsführer von Proper API."Um in Deutschland effektiv sein Geld anlegen zu können, ist eine ganzheitliche Strategie gefragt", erklärt der Experte. "So kann vermieden werden, dass Anleger ihre finanziellen Entscheidungen in Zukunft bereuen oder sie gar negative Auswirkungen auf das Leben der eigenen Kinder haben." Seit mehr als 11 Jahren ist Dariusch Hosseini bereits als Berater tätig und unterstützt mit seinem Team hauptsächlich ausländische Fachkräfte dabei, ihr Vermögen in Deutschland richtig aufzubauen. Seine Beratung findet meist auf Englisch statt. "Egal ob es um Steuern, Investments, Versicherungen oder Immobilien geht - unsere Strategie, die wir mit unseren Kunden individuell erarbeiten, deckt alle wichtigen Aspekte ab", erklärt er. Über 8000 Kunden konnte der Geschäftsführer mit seinem Team aus über 30 Mitarbeitern bereits zum erfolgreichen Vermögensaufbau in Deutschland verhelfen. "Dieser Erfolg wirkt sich nicht nur auf unsere Kunden aus. Auch ihre Familienmitglieder können in Zukunft von dem Vermögen profitieren, das hier in Deutschland erwirtschaftet wird", erzählt der Experte. "Viele unserer Kunden wollen nach einigen Jahren zurück in die Heimat. Dank unserer Beratung können sie sich dort auf ein finanziell freies Leben freuen."Proper API: Die eigene finanzielle Situation verstehenIm ersten Schritt geht es Dariusch Hosseini darum, die persönliche und finanzielle Situation der Kunden zu verstehen. "Wir wollen wissen, was sich unsere Kunden von der Auswanderung nach Deutschland erhoffen, wie ihre Situation konkret aussieht und welchen Investitionsweg sie sich vorstellen", erklärt er. Die ersten zwei Beratungsgespräche sind dementsprechend für die Kunden kostenfrei. "Unser Anliegen ist es, das Beste für den Kunden herauszuholen. Und das geht nur, indem wir im Vorhinein ehrlich abschätzen, was wir für ihn tun können", meint der Unternehmer.Seinen Kunden gegenüber ist das Team um Dariusch Hosseini stets geduldig und transparent. Diese Eigenschaften werden von den Kunden am meisten geschätzt. Außerdem sind die Renditen der Kunden, die auf die Ratschläge des Experten-Teams der Proper API hören, hoch. "Ein Kunde von uns konnte einen Vermögensvorteil von über 500.000 Euro durch intelligente Immobilien- und Aktieninvestments erzielen - und das in nur acht Jahren", erklärt der Geschäftsführer. "Natürlich ist das nicht der Regelfall, doch viele andere Kunden erzielen auch hohe Profite, die ihre Erwartungen oft tatsächlich übersteigen."Dariusch Hosseini: Was hinter seiner Herzensmission stecktMit Proper API verfolgt Dariusch Hosseini eine Herzensmission, die ihn seit seiner Kindheit prägt. Sein Vater ist aus dem Iran nach Deutschland ausgewandert und hat dabei einige ungünstige finanzielle Entscheidungen getroffen - und zwar aus reinem Unwissen. "Für ihn gab es damals keine Anlaufstelle, die ihn bei finanziellen Fragen beraten hätte", erklärt Dariusch Hosseini. "Das zu hören und auch die Auswirkungen auf mich als seinen Sohn zu spüren, motiviert mich jeden Tag, anderen bei der finanziellen Aufstellung in Deutschland zu helfen."Heute arbeitet der Unternehmer mit zwei weiteren Gesellschaftern zusammen, die Expertise im Bank-, Investment- und Immobilienbereich mit in die Beratung bringen. "Unsere Mission ist es, die Zeit in Deutschland für unsere Kunden so finanziell vorteilhaft wie möglich zu gestalten", erklärt er. "Durch die richtigen finanziellen Entscheidungen sollen sie keine Angst mehr vor der Zukunft haben müssen. Und das gelingt, indem sie von unserer individuellen Beratung profitieren."Sie sind nach Deutschland ausgewandert und möchten dort ihr Vermögen gewinnbringend investieren und sich dabei von einem erfahrenen Experten begleiten lassen? 