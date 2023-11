Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG



Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2023

Kursziel: 12,50 Euro (zuvor: 15,50 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Restrukturierungskosten von 5-8 Mio. Euro und deutliche Personalanpassung - Rückkehr zur Profitabilität in 2024 erwartet



Die APONTIS PHARMA AG hat vergangene Woche die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die wie in den Vorquartalen von dem Lieferengpass bei Atorimib sowie dem Wegfall der Co-Marketing-Aktivität von Jaldra/Icandra geprägt waren. In dem auf der CONNECT-Plattform abbehaltenen Conference Call ging der neue CEO Bruno Wohlschlegel zudem auf die Findings der ersten 60 Tage seiner Tätigkeit bei APONTIS ein und erläuterte die neue Strategie sowie den Ausblick für 2023 und 2024.



Der Umsatz in Q3 lag in allen Segmenten unter den Werten des Vorjahrs und ging aus den oben genannten Gründen insgesamt um 46% yoy auf 8,0 Mio. Euro zurück. Das EBITDA war entsprechend mit -3,0 Mio. Euro erneut deutlich negativ. Durch die schwache Ertragslage reduzierte sich auch die Liquidität in Q3 (-5,1 Mio. Euro) und betrug zum 30.09. nun noch 21,2 Mio. Euro. U.E. bedeutender als die erwartet schwachen Q3-Ergebnisse ist die Einschätzung des neuen CEO sowie der neue Ausblick für 2023 ff.



Die Findings des neuen CEO zur misslichen Lage von APONTIS sind insbesondere auf einen dauerhaften Verlust von 20% der Außendienstkontakte infolge der Pandemie zurückzuführen. Hinzu kam eine zu breite Zielgruppe an Ärzten sowie fehlende flankierende Kommunikationsmaßnahmen, die in Summe zu einer unzureichenden Effizienz führten. Aus Sicht von Herrn Wohlschlegel sind der Produkt-Market-Fit von Single Pills im Allgemeinen und insbesondere des Portfolios von APONTIS hingegen äußerst vielversprechend und das Commitment der Organisation seines Erachtens außergewöhnlich. Die dennoch notwendige Anpassung der bisherigen Strategie von APONTIS lässt sich wie folgt zusammenfassen: 1) Reduktion der Personalkapazität (MONe: ca. 70 MA), 2) Einführung eines integrierten Kommunikations- und Marketingkonzepts sowie 3) Verfeinerte Vertriebssteuerung mit umfangreicheren KPIs als nur die Arztbesuche. Nach Auffassung von Herrn Wohlschlegel dürften diese Anpassungen bereits zur Jahreshälfte 2024, trotz der spürbaren Personalreduktion, zu einer deutlich performanteren und flexibleren Organisation führen, die auf profitables Wachstum getrimmt ist. Durch die Maßnahmen erwartet das Management jährliche Einsparungen von rund 6-7 Mio. Euro, die in 2024 nach aktueller Einschätzung bereits zu 80-90% greifen dürften.



Prognosenanpassung: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Umsatz von 36,1 Mio. Euro sowie ein EBITDA vor

Restrukturierungskosten von -8 Mio. Euro. Letztere dürften je nach Einigung mit dem Betriebsrat zwischen 5-8 Mio. Euro betragen. Wir gehen von einem Wert am oberen Ende der Spanne aus (7 Mio. Euro). Wir haben unsere Prognosen für 2023 entsprechend angepasst.



Für 2024 hat das Unternehmen keine konkreten Aussagen getroffen, aber die Rückkehr zu Profitabilität und Wachstum in Aussicht gestellt. Da aktuell noch kein Ersatz für die zum Jahresende auslaufende Kooperation mit AstraZeneca vermeldet wurde, gehen wir in unseren Prognosen im Bereich Kooperation von einem erneuten deutlichen Umsatzrückgang auf rund 4,2 Mio. Euro in 2024 aus. Wichtiger ist jedoch, dass die Single Pill-Umsätze durch die normalisierte Belieferung mit Atorimib sowie die zusätzlichen Erlöse der in 2023 und 2024 eingeführten Produkte wieder deutlich zulegen dürften (MONe: +35% yoy auf 34,0 Mio. Euro). Auch wenn die Liquiditätsabflüsse im laufenden Jahr die Finanzierung einiger Projekte verzögern könnten, halten wir das Ziel von 100 Mio. Euro Umsatz bei einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge mittelfristig für weiterhin erreichbar.



Fazit: Wir haben einen guten ersten Eindruck vom neuen CEO gewonnen und die aufgeführten Maßnahmen sind aus unserer Sicht nachvollziehbar und sinnvoll. Um das Vertrauen des Kapitalmarktes zurückzugewinnen wird jedoch die zügige Umsetzung der Strategie, die Rückkehr zu profitablem Wachstum sowie eine spürbare Verbesserung der Prognosequalität von Nöten sein. Aufgrund der zunehmend verbesserten Rahmenbedingungen für die Single Pill-Therapie sehen wir die Perspektiven für APONTIS weiter als vielversprechend an und halten die aktuelle Bewertung trotz der desolaten Entwicklung in 2023 für nicht gerechtfertigt. Entsprechend bekräftigen wir die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 12,50 Euro (zuvor: 15,50 Euro).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



