Köln (ots) -Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer gewinnt die Union bei den Parteipräferenzen gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt (30%), während die SPD einen Prozentpunkt verliert (14%). Damit fällt die Partei wieder* auf den tiefsten Wert seit der Bundestagswahl und liegt damit gleichauf mit den Grünen, die ihre 14 Prozent aus den Vorwochen halten. Auch die Werte der anderen Parteien verändern sich nicht (FDP 5%, Linke 4%, AfD 21%, Freie Wähler 3%, Sonstige 9%). Die drei Ampel-Parteien kämen aktuell zusammen auf einen Wähleranteil von 33 Prozent.Bei den Kanzlerpräferenzen würden sich bei der Konstellation Scholz - Merz - Habeck aktuell 19 Prozent für Scholz, 22 Prozent für Merz und 18 Prozent für Habeck entscheiden. Bei der Konstellation Scholz - Merz - Baerbock kommt Scholz auf 22, Merz auf 25 und Baerbock auf 16 Prozent. In beiden Konstellationen gewinnt CDU-Chef Merz jeweils einen Prozentpunkt und liegt damit in der Gunst der Wähler vorne.*RTL/ntv Trendbarometer, veröffentlicht am 17.10.2023Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 7. bis 13. November 2023 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@rtl.deTelefon: 0221 45674109Kontakt zu forsa:Peter Matuschekpeter.matuschek@forsa.deTelefon: 030 62882-0Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5648886