Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren gestiegen:

Konzernumsatz von 1.548,0 Millionen Euro (1.355,7 zum 30. September 2022)

EBITDA von 235,8 Millionen Euro (218,6 zum 30. September 2022)

EBIT von 187,7 Millionen Euro (183,6 zum 30. September 2022)

Vorsteuergewinn von 170,3 Millionen Euro (169,1 zum 30. September 2022)

Positive Netto-Finanzposition in Höhe von 189,7 Millionen Euro.

Die Zahlen für 2022 für EBITDA, EBIT und Gewinn vor Steuern beinhalten 11 Millionen Euro aus der Auflösung eines Teils der Covid-Rückstellung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022.

Der Verwaltungsrat von Reply [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. September2023 genehmigt.

Der Konzernumsatz der Gruppe erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 1.548,0 Millionen Euro, ein Anstieg von 14,2% gegenüber den per 30. September 2022 verzeichneten 1.355,7 Millionen Euro.

Die Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Das konsolidierte EBITDA betrug 235,8 Millionen Euro oder 15,2 des konsolidierten Umsatzes. Im September 2022 lag das EBITDA bei 218,6 Millionen Euro (207,6 Millionen Euro sollten zu Vergleichszwecken berücksichtigt werden)*.

Das EBIT, von Januar bis September, betrug 187,7 Millionen Euro, was 12,1 des Konzernumsatzes entspricht. Der entsprechende Wert für 2022 betrug 183,6 Millionen Euro (172,6 Millionen Euro zu Vergleichszwecken)*.

Das Ergebnis vor Steuern betrug von Januar bis September 2023 170,3 Millionen Euro was 11,0 des Umsatzes entspricht. Im September 2022 betrug der Gewinn 169,1 Millionen Euro (158,1 Millionen Euro zu Vergleichszwecken)*.

Im dritten Quartal des Jahres entwickelte sich der Konzern mit einem Konzernumsatz von 509,1 Millionen Euro positiv verglichen mit 465,9 Millionen Euro im 3. Quartal 2022.

Das EBITDA betrug von Juli bis September 2023 81,8 Millionen Euro, bei einem EBIT von 64,0 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 56,8 Millionen Euro.

Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September 2023 auf plus 189,7 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. Juni 2023 war plus 101,6 Millionen Euro.

"Reply konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 sehr gute Ergebnisse erzielen, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Margen erklärte Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply, am Ende der Vorstandssitzung. Insbesondere der Abschluss des dritten Quartals lässt uns zuversichtlich auf die kommenden Monate blicken."

"Die Stärke von Reply ist die Fähigkeit, Innovationen zu interpretieren und sie für die Transformationsbedürfnisse von Unternehmen nutzbar zu machen", fährt Mario Rizzante fort. "Das Jahr 2023 war von einem exponentiellen Wachstum der Nachfrage nach neuen Anwendungen in Verbindung mit der Nutzung künstlicher Intelligenz geprägt, einem Bereich, in den Reply seit 2017 investiert und heute eine führende Position am Markt eingenommen hat.

"In kurzer Zeit so Mario Rizzante abschließend werden wir in einer Kombination aus Automatisierung, künstlicher Intelligenz, digitalen Schnittstellen und vernetzten Objekten leben, aber es wird noch ein enormer Arbeitsaufwand erforderlich sein, um all dies zu ermöglichen." Genau auf diesen Bereich wollen wir unsere künftigen Investitionen konzentrieren, um uns als Nischenanbieter mit sehr hoher Technologie- und Beratungskompetenz zu positionieren".

(*): Zum Zwecke des Datenvergleichs wurden 11 Millionen EUR aus den Werten für 2022 (EBITDA, EBIT und Gewinn vor Steuern) herausgerechnet, was auf die Freigabe eines Teils des zuvor zurückgestellten außerordentlichen Covid-Fonds in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 zurückzuführen ist. Der Gesamtbetrag des im Jahr 2022 freigegebenen Fonds belief sich auf 46,794 Millionen Euro.

Der für die Erstellung der Buchungsbelege des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang

