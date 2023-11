Washington - Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat sich im Oktober abgeschwächt. Die Inflationsrate sank von 3,7 Prozent im September auf nunmehr 3,2 Prozent, wie aus einer Mitteilung der US-Statistikbehörde vom Dienstag hervorgeht.



Gegenüber dem Vormonat veränderten sich die Preise im zehnten Monat des Jahres nicht, nach einem Plus von 0,4 Prozent im September. Die Energiepreise gingen im Jahresvergleich um 4,5 Prozent zurück, nach einem deutlich kleineren Rückgang um 0,5 Prozent im Vormonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 3,3 Prozent (September: 3,7 Prozent). Alle anderen Preise, also die sogenannte "Kerninflation", legten durchschnittlich 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, nach 4,1 Prozent im Vormonat.

