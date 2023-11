DJ Scholz nennt Erdogans Faschismus-Vorwürfe gegen Israel "absurd"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Israel als "absurd" zurückgewiesen. Erdogan hatte vergangene Woche das Existenzrecht Israels infrage gestellt und Israel Faschismus vorgeworfen. Dies kritisierte Scholz. Er betonte zudem erneut Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen die Angriffe der militanten Palästinenserorganisation und sprach sich gegen einen Waffenstillstand aus.

"Es handelt sich bei der Hamas um eine Terrororganisation. Israel hat jedes Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen und auch diejenigen anzugreifen, die als Hamas-Kämpfer in Gaza tätig sind. Es kann nicht hingenommen werden, dass eine Situation entsteht, wo die Hamas erneut die Chance bekommt, sich zu erholen, Waffen zu sammeln und Israel anzugreifen", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Es handele sich bei Israel um eine Demokratie. Darüber gebe es keinen Zweifel. Das werde die Bundesregierung in jedem Gespräch und bei jeder Gelegenheit betonen. Israel sei ein "Land, das sich im Übrigen den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt", so Scholz. "Deshalb sind die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, absurd. Daran kann es gar keinen Zweifel geben", sagte er auf eine Frage nach den Vorwürfen Erdogans.

Scholz forderte zudem von der Hamas die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln.

Scholz wird am Freitagabend mit Erdogan zu einem Abendessen in Berlin zusammenkommen.

