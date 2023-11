Lech Zürs am Arlberg (ots) -31.3. bis 14.4.2024 in Lech Zürs, St. Anton, St. Christoph und StubenSonne, Schnee, Ski und Sound: Mit diesem Berge versetzenden Mix, der seinesgleichen sucht, begeistert das "Tanzcafé Arlberg Music Festival" seit 2013 sein Publikum, das inmitten einer malerischen Naturkulisse selig dahinschmilzt. Denn wo sonst liegen endlose Skipisten nur einen Schwung von spannend besetzten Konzertbühnen und magnetisch anziehenden Dancefloors entfernt? Musikalische Grenzen gibt es beim exquisiten Festival-Line-Up keine: Im traumhaften Winterwonderland-Setting kommen Jazzfreund:innen genauso auf ihre Kosten wie Funk-Göttinnen und Technofans. Die Sonnensikläufer:innen werden zum Saisonende aber auch mit einer coolen Ladung Indie, Swing, Mundart-Pop oder Hip-Hop-Beats überschüttet. So geht Aprés-Ski mit Stil, auf den man sich auch bei der nunmehr zehnten Auflage freuen darf, die von 31. März bis 14. April über die gebirgige Bühne geht und dabei ihr Einzugsgebiet großzügig erweitert.Rechtzeitig zum Jubiläum streckt das bislang in Lech Zürs beheimatete Tanzcafé seine Fühler nämlich nun auf das gesamte Arlberg-Gebiet aus. Somit kommen schneeaffine Sonnenanbeter:innen und frischlufthungrige Konzert-Aficiniados nun auch noch in St. Christoph, St. Anton und Stuben in den Genuss des stilvollen Open-Air-Spektakels, bei dem mannigfaltige Frühlingsgefühle sprießen. Fünf Orte, ein Festival, zig Bühnen und jede Menge Gründe, die Skisaison am Arlberg ausklingen zu lassen. Denn genau hier spielt die Musik!Das Line-Up des Tanzcafé Arlberg Music Festivals 2024 wird im Jänner bekannt gegeben.Faktenbox- Datum: 31.03. bis 14.4.2024- Orte: Lech Zürs, St. Anton, St. Christoph und Stuben- Line-Up: wird im Jänner 2024 bekannt gegebenWeitere Informationen unter https://www.tanzcafe-arlberg.at/de (http://)Weitere Informationen zu Lech Zürs am Arlberg unter https://www.lechzuers.com/dePressekontakt:Victoria SchneiderPR / KommunikationDorf 2 I A 6764 Lech am ArlbergTel: +43 (5583) 2161-229E-Mail: presse@lechzuers.comOriginal-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16286/5648923