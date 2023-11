Erste Markteinführung in Indien/Südostasien/Mittlerer Osten

Hitachi Systems India Pvt. Ltd. ("Hitachi Systems India"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi Systems (TSE: 6501), gab heute ihre Vereinbarung mit Cyemptive Technologies, Inc. bekannt, einem preisgekrönten Anbieter von präventiven Cybersicherheitslösungen für Unternehmen und Behörden, um gemeinsam Cyemptive Technology's Cybersicherheitsinnovationen der nächsten Generation, einschließlich bedarfsgerechter, durchgängig sicherer Plattformlösungen, für die Kunden von Hitachi Systems India in Südostasien/Mittlerer Osten und Indien zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Hitachi Systems India die Cybersicherheitslösungen von Cyemptive an seine IT-Kunden liefern, zunächst für die Märkte Indien, Südostasien und den Nahen Osten. Als Konzernunternehmen von Hitachi Systems, einem der weltweit führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Cybersicherheit, bietet Hitachi Systems India umfassende IT-Business-Services aus einer Hand, die von Cybersicherheitsangeboten über Systemdesign und -aufbau bis hin zu Betrieb und Wartung reichen. Laut Hitachi Systems India besteht der Zweck dieser strategischen Vereinbarung darin, seinen Kunden eine umfassende Lösung für das ständig wachsende finanzielle und reputationsbezogene Cybersicherheitsrisiko zu bieten.

"Die preisgekrönten Lösungen von Cyemptive heben die Cyberabwehr auf ein völlig neues Niveau. Wir freuen uns sehr über diese strategische Vereinbarung, die in Kombination mit den Fähigkeiten von Hitachi Systems India die Antwort liefert, die unsere Kunden wirklich vor Cyberangriffen schützt", sagte Anuj Gupta, CEO von Hitachi Systems India.

Cyemptive hat die nächste Generation der Cybersicherheit geschaffen, die für Unternehmen unerlässlich ist, um Cybersicherheit zu erreichen. Die Cybersecurity-Lösungen von Cyemptive verhindern, dass Schäden selbst durch bisher unbekannte Angriffstechniken entstehen, und sind die einzigen auf dem Markt, die Computerumgebungen vor oder unmittelbar nach einer Kompromittierung schützen.

"Hitachi Systems India kann auf ein über hundertjähriges Erbe an technologischen Innovationen von Hitachi Limited in der ganzen Welt zurückgreifen. Cyemptive ist stolz darauf, unsere einzigartigen Lösungen mit den hervorragenden IT-Dienstleistungen und der Erfahrung von Hitachi zu kombinieren", sagte Rob Pike, Gründer und CEO von Cyemptive Technologies. "Gemeinsam werden wir das ständig wachsende finanzielle und reputationsbezogene Cybersecurity-Risiko für die Kunden von Hitachi Systems India effektiv angehen."

Über Cyemptive Technologies

Cyemptive mit Hauptsitz in Seattle, Washington, hat es sich seit 2014 zur Aufgabe gemacht, große Organisationen cybersicher zu machen. Heute werden die preisgekrönte Software, die Dienstleistungen und der Support von Cyemptive von Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit genutzt. Es ist der Gewinner des BSTC-Wettbewerbs (Border Security Technology Consortium) des Department of Homeland Security für die innovativste Grenzsicherheitslösung auf dem Markt im Jahr 2019 und erhielt allein beim Wettbewerb 2022 10 'ASTORS' Homeland Security Awards von American Security Today mehr als jedes andere Unternehmen in der Geschichte der Auszeichnungen. Das Führungsteam des Unternehmens setzt sich aus Führungskräften mehrerer der weltweit mächtigsten Technologie- und Sicherheitsorganisationen zusammen, darunter der ehemalige CIO von Microsoft und der ehemalige Chief Computer Architect der National Security Agency. Weitere Informationen über Cyemptive Technologies finden Sie unter www.cyemptive.com.

Über Hitachi Systems India Pvt. Ltd.

Hitachi Systems India Pvt. Ltd. ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das 1991 in Neu-Delhi gegründet wurde und seit 2014 zu Hitachi Systems gehört. Mit ihrer großen Erfahrung auf dem indischen Markt, ihrem fortschrittlichen technologischen Know-how und der umfassenden Stärke von Hitachi, dem globalen Technologieführer, sind sie in der Lage, das erforderliche Fachwissen für die Steuerung einer Reihe von digitalen Ökosystemen vom Kabel bis zur Cloud zu liefern. Sie glauben, dass jedes einzelne Unternehmen seine eigene, einzigartige DNA hat. Während sie weiterhin die einheitliche Unternehmensvision der sozialen Innovation fördern, helfen sie jedem einzelnen Kunden, seinen Sinn für Einzigartigkeit zu bewahren, indem sie maßgeschneiderte und flexible Engagement- und Betriebsmodelle anbieten, die zu IT-Services und -Lösungen führen, die auf die einzelnen Unternehmen zugeschnitten sind. Mit ihrem umfangreichen Pool von mehr als 2.000 erfahrenen Mitarbeitern betreiben sie 10 Büros und mehr als 200 Servicestützpunkte in ganz Indien. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://hitachi-systems.co.in.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231114439949/de/

Contacts:

Belinda Young

BYPR

206-932-3145

byoung@bypr.com

Rob Pike

Cyemptive Technologies

425-341-9800

info@cyemptive.com

Lynn McLean

SVP of Sales

Cyemptive Technologies, Inc.

415-515-4691

lmclean@cyemptive.com

Vivek Gupta

Hitachi Systems India Private Limited

Senior VP

9871690901

vivek.gupta.ac@hitachi-systems.com