DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis 4Q (11:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,7% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland, Berlin 09:25 DE/CDU-Chef Merz, Rede auf dem SZ-Gipfel 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteilsverkündung in Sachen "Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021", Karlsruhe 10:00 DE/KfW, Pressegespräch zum KfW-Klimabarometer 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz September *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-6,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-5,1% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 12:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 17. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Eon SE, Pressegespräch zum Thema Wasserstoffwirtschaft *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: -3,0 zuvor: -4,6 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:00 GB/Diageo plc, Pressegespräch 15:30 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), sagt bei Anhörung von House Financial Services Committee aus *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Evotec SE, Kapitalmarkttag *** - DE/Vitesco Technologies, Vorlage des Übernahmeangebots durch Schaeffler - DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Beginn des zweitägigen Handelskongresses ===

