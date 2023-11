Krypto News: Nach Ethereum-ETF Antrag von BlackRock geht ETHETF durch die Decke - 1.500 % Rendite möglich?

Die Nachricht, dass der größte Vermögensverwalter der Welt - BlackRock - neben seinen Plänen für einen Bitcoin-ETF auch einen börsengehandelten Fonds für Ethereum auf den Markt bringen will, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und den Ethereum-Kurs innerhalb kürzester Zeit um mehr als 10 % steigen lassen. Seitdem hält sich die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bei über 2.000 Dollar. Von den aktuellen Entwicklungen profitiert aber auch der neue ETHETF-Token, der innerhalb der ersten Stunde um über 400 % explodiert. Die Zahlen deuten darauf hin, dass ein deutlich höherer Anstieg möglich ist.

Ausreichend Liquidität

Der neue $ETHETF-Token überzeugt durch ausreichend Liquidität, die auf der dezentralen Kryptobörse Uniswap zur Verfügung gestellt wurde und einen effizienten Handel ermöglicht. Die hohe Liquidität sorgt dafür, dass der Handel auch bei größeren Summen effizient bleibt und keine zu hohen Slippage-Verluste entstehen.

Kursexplosion durch Trendthema?

Die Krypto-ETFs in den USA sind derzeit in aller Munde und beeinflussen den gesamten Kryptomarkt. Beobachter gehen davon aus, dass durch die börsengehandelten Fonds Milliarden Dollar frisches Kapital in den Markt gespült werden können, weshalb sich die Prognosen für Ethereum und Bitcoin wieder überschlagen und bei BTC zum Beispiel von 100.000 Dollar bis hin zu 5 Millionen Dollar reichen, während auch für ETH Kursziele von 10.000 Dollar und mehr ausgesprochen werden. Eine Entwicklung, von der auch der neue $ETHETF-Token profitiert.

Innerhalb kürzester Zeit ist der ETHETF-Kurs von 0,005 auf 0,02772 Dollar gestiegen. Während dieser Artikel verfasst wird, auch schon deutlich höher. Wie zu erwarten, kommt es gerade am Anfang nach dem Listing auf Uniswap zu erhöhter Volatilität, in den nächsten Stunden und Tagen hat der Token aber durchaus das Potenzial, weiter zu steigen und sich auf deutlich höherem Niveau zu stabilisieren.

Daten auf Dextools zeigen, dass die Marktkapitalisierung zwischenzeitlich bereits auf über 3 Millionen Dollar gesteigen ist, während die Liquidity bei über 1,5 Millionen Dollar liegt. Dieses Verhältnis lässt darauf schließen, dass der Wert noch deutlich ansteigen kann, da Token mit einer so hohen Liquidität oft Bewertungen zwischen 10 und 100 Millionen Dollar erreichen. Eine ähnlich hohe Bewertung ist für ETHETF aufgrund der Aktualität und des Hypes um das Thema Ethereum-ETFs durchaus denkbar.

Inzwischen sind auch zahlreiche Influencer auf X (früher Twitter) auf den ETHETF-Token aufmerksam geworden, die das Projekt an hunderttausende Follower empfehlen, da sie davon ausgehen, dass der Coin so früh nach dem Start noch deutlich unterbewertet ist.

Auch die Tokenomics auf der Websites des Projekts sieht vielversprechend aus. Einen Presale hat es nicht gegeben, sodass Investoren, die über einen Einstieg nachdenken, noch immer sehr früh dran sind, da der Launch erst kürzlich erfolgt ist und der Großteil (95 %) der $ETHETF-Token ist für das Listing auf Uniswap verwendet worden.

Die Tatsache, dass weitere 5 % für CEX-Listings reserviert sind, deutet darauf hin, dass das Team hinter dem Projekt noch einiges vor haben könnte. Listings an großen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase können schnell dazu führen, dass der Kurs explodiert, wie die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt hat. Derzeit deutet also alles darauf hin, als würde mit $ETHETF der nächste Coin kommen, der frühen Investoren weit mehr als 1.000 % Rendite einbringen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.