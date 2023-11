XRP News: Falschmeldung zu BlackRock XRP Trust sorgt für eine Kurs-Achterbahnfahrt

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte der XRP Kurs eine wahre Achterbahnfahrt erleben. So erlebte die native Kryptowährung von Ripple Labs nämlich einen unerwarteten und besonders rapiden Anstieg, nachdem eine falsche Unternehmensmeldung aufgetaucht war. Diese wurde wohl mit betrügerischer Absicht veröffentlicht und gab vor, ein XRP Trust vom US-amerikanischen Finanzriesen BlackRock zu sein.

Noch immer ist die fragliche Anmeldung auf der Webseite der Delaware's Division of Corporations zu finden und sieht rein optisch tatsächlich wie eine echte Registrierung aus. So gibt es bereits viele ähnliche Registrierungen, die mit dem renommierten Unternehmen für Finanz- und Vermögensverwaltung verbunden sind. Kein Wunder also, dass viele XRP-Anleger kurzzeitig von der Echtheit überzeugt waren.

Euphorie für XRP Trust lässt Kurs kurzzeitig nach oben schnellen

Der angeblich auf BlackRock registrierte "iShares XRP Trust" war der Gegenstand des prominenten Eintrags auf der Webseite der Division of Corporations des Delaware Department of State. Auf Grund der Aufregung, die diese Falschmeldung auf dem Krypto-Markt auslöste, konnte der XRP Kurs innerhalb kürzester Zeit um satte 15 % ansteigen.

Der XRP Kurs der letzten 24 Stunden (quelle: CoinMarketCap)

So schoss der Kurs innerhalb von gerade einmal 30 Minuten nach Bekanntwerden der falschen Registrierung auf 0,73 US-Dollar pro XRP Token. Allerdings dauerte es nicht lange, bis das falsche Dokument auch als solches entlarvt wurde. So meldete sich Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, über X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte, dass er von BlackRock offiziell erfahren hatte, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt.

This is false! Confirmed by BlackRock by me. Some whacko must have added using BlackRock executive name etc. Cmon man. pic.twitter.com/cDpnycYwjQ - Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2023

Auch Larry Fink, CEO bei BlackRock, sagte einige mahnende Worte zur allgemeinen Marktdynamik an diesem Tag. So erklärte er, dass das "aufgestaute Interesse an Kryptowährungen" zu einem spekulativen Anstieg geführt habe, gleichzeitig jedoch auch allgemeine geopolitische Interessen zu berücksichtigen seien.

BlackRock erneut Ziel von Spekulationen

Die falsche Registrierung für einen XRP Trust dürfte viele Krypto-Interessierte daran erinnern, dass erst vor kurzem ein ähnlicher Vorfall rund um BlackRock stattgefunden hat. So erklärte erst vor wenigen Wochen ein Tweet auf X, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) einen Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock genehmigt hatte.

Dieser Tweet wurde zwar innerhalb von 30 Minuten gelöscht, wurde jedoch als Fakt vom Krypto-Magazin Cointelegraph aufgefasst und entsprechend in einem Artikel genannt. Dies löste eine kurze Bitcoin-Rallye aus.

Allerdings ist ein vermeintlicher XRP Trust von BlackRock nicht unwahrscheinlich, da das Finanzunternehmen erst letzte Woche einen Antrag für einen Ethereum-ETF bei der SEC eingereicht hat. Dies verstärkte den Wunsch der Anleger nach der Richtigkeit der falschen News.

Derzeit wird XRP bei großen Datenaggregatoren wie CoinGecko oder CoinMarketCap als fünftgrößte Kryptowährung gelistet. Trotzdem dürfte der Ripple-Token gerade außerhalb der Krypto-Szene nicht so bekannt wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) sein, die selbst in den Mainstream-Medien immer wieder genannt werden. Trotzdem konnte XRP in den letzten Monaten die eigene loyale Community weiter ausbauen und mehr Investoren anziehen, die an der digitalen Währung Interesse haben.

Verwirrung um BlackRock Ethereum Trust Registrierung

Im Zuge der Falschmeldung bezüglich der XRP Registrierung wurden nun auch Stimmen auf den sozialen Medien laut, die danach fragten, ob die Registrierung für den "iShares Ethereum Trust" ebenfalls eine Falschmeldung sein könnte. Diesbezüglich erklärte James Seyffart, ein Krypto-Analyst und Finanzexperte, dass der Ethere-Spot-ETF tatsächlich echt sei und dies offiziell bestätigt wurde.

Lot of people now asking if the Ethereum trust filing was real after seeing the XRP trust was fake.



YES. The ishares Ethereum trust filing is real and was confirmed via 19b-4 filing on Thursday. Only the XRP trust filing was fake. https://t.co/Lqhj8p91NO - James Seyffart (@JSeyff) November 13, 2023

So erklärte er, dass dies über die offizielle Bestätigung von Nasdaq zu überprüfen sei, wobei die US-amerikanische Börse eine 19b-4 Einrichtung bei der SEC festgestellt hatte. Bereits am 09. November hatte BlackRock eine entsprechende Anfrage für einen Ethereum ETF eingereicht, was für viele Krypto-Experten darauf hindeutet, dass das Unternehmen nicht nur an einem Bitcoin ETF interessiert sei. Stattdessen könnten in Zukunft weitere Krypto-ETF-Anträge folgen.

Somit ist es also gar nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht auch in Zukunft ein echter XRP-Trust-Antrag von BlackRock gestellt wird.

Keine offizielle Antwort zur Falschmeldung

Mehrere Krypto-Magazine in den USA haben um eine Stellungnahme durch einen Vertreter des Delaware Department of State gebeten. Allerdings gibt es bisher noch keine offizielle Antwort. Darüber hinaus ist es bisher auch noch nicht ersichtlich, wie genau der fiktive BlackRock-Name überhaupt auf die Registrierung beziehungsweise Webseite gekommen ist. Zwar gibt es viele Spekulationen, doch Fakten sind bisher noch nicht zu finden.

Gerade auf der Social-Media-Plattform X verbreiten sich Informationen in der Krypto-Szene schnell. Das gilt sowohl für echte Neuigkeiten als auch für Falschmeldungen. So ist es kein Wunder, dass sich auch diese Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete - gerade im Hinblick darauf, dass schon bald erste Bitcoin-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Markt durch die SEC genehmigt werden könnten.

Diese Spekulationen sind aktuell auch einer der Hauptgründe, warum Bitcoin seit Anfang Oktober von 25.000 US-Dollar auf 37.000 US-Dollar gestiegen ist. Auch viele Altcoins haben von dem erneuten Interesse der Anleger profitiert und konnten so in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend bieten. Hierzu zählt unter anderem das neue Krypto-Projekt "Bitcoin ETF Token", das sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet und an die Geschehnisse der Bitcoin ETFs gekoppelt ist.

