Investoren, die in diesem Jahr auf digitale Währungen gesetzt haben, können sich freuen. Zumindest wenn sie bereits beim Jahreswechsel eingestiegen sind. Die Kurse einiger Coins aus den Top 10 haben sich in diesem Jahr bereits verdoppelt, im Fall von Solana sogar mehr als versechsfacht. Dennoch gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die nächste große Rallye erst bevorsteht. Für Bitcoin werden bereits wieder Kursziele in Millionenhöhe aufgerufen und das wird vermutlich auch wieder zahlreiche Altcoins explodieren lassen. Blickt man auf die Zahlen von 2021 zurück, könnten einige bestehende Coins noch immer stark unterbewertet sein. Auf der Suche nach neuen Coins, die im bullischen Umfeld auf den Markt kommen, ist ChatGPT auf einen gestoßen, der im Vergleich zu ähnlichen Projekten stark unterbewertet sein könnte.

TG.Casino mit 3.000 % Gewinnpotenzial?

Füttert man die KI von OpenAI mit aktuellen Daten, kommt diese schnell zum Entschluss, dass vor allem der Glücksspielmarkt in den nächsten Jahren weiterhin lukrativ sein könnte. Laut Daten von Statista soll die Branche in Zukunft weiterhin überdurchschnittlich stark performen und wenn man die Daten von Krypto-Casinos zum Vergleich heranzieht, wird schnell klar, dass hier noch viel Spielraum nach oben ist. Krypto-Casinos machen vom 263 Milliarden Dollar schweren Glücksspielmarkt gerade einmal 250 Millionen Dollar aus.

(Marktanteile Krypto-Casinos - Quelle: tg.casino)

Zieht man dann noch Daten von Dune hinzu, die zeigen, dass die Nutzerzahlen auf Ethereum-basierten Krypto-Casinos allein in diesem Jahr um das 10-fache gestiegen sind, wird schnell klar, dass das TG.Casino das Potenzial hat, exponentiell zu wachsen.

(GambleFi auf Ethereum - Quelle: dune)

Die frühen Versionen von Krypto-Casinos stoßen auf eine wesentliche Hürde: Viele Spieler, die nicht mit Kryptowährungen vertraut sind und sich in der Welt von Web3-Anwendungen, einschließlich der Nutzung von Krypto-Wallets und Kryptobörsen, nicht auskennen, bevorzugen oft traditionelle Online-Casinos. Hier setzt die innovative Lösung von TG.Casino an.

TG.Casino ist auf der Messenger-App Telegram aufgebaut, die zu den am schnellsten wachsenden weltweit zählt, und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit für Anfänger. Dadurch wird der Einstieg in das Krypto-Glücksspiel deutlich erleichtert. Innerhalb weniger Wochen nach Beginn des Presales für den $TGC-Token haben Investoren bereits mehr als 2 Millionen Dollar in das Projekt investiert.

Jetzt mehr über TG.Casino erfahren.

2 Millionen Dollar im Presale und hohe Staking-Rewards

TG.Casino, eine auf Telegram basierende GambleFi-Plattform, führt derzeit einen erfolgreichen Presale der $TGC-Token durch, der in wenigen Wochen bereits mehr als 2 Millionen Dollar generiert hat. Es wird erwartet, dass TG.Casino bald sein Vorverkaufsziel von 5 Millionen Dollar erreichen wird. Für Investoren, die ihre Token staken, gibt es bereits im Vorverkauf attraktive jährliche Renditen (APY) von über 263 %, wie auf der offiziellen Website von TG.Casino angegeben.

($TGC Presale - Quelle: tg.casino)

Diese hohen Renditen werden ermöglicht, da ein Teil der Einnahmen der Glücksspielplattform für den Rückkauf von $TGC-Token verwendet wird. Von den zurückgekauften Token werden 40 % durch Burning vernichtet, während die restlichen 60 % an die Staker ausgezahlt werden. Zusätzlich wird ein Anteil der Token von Beginn an für Staking-Belohnungen reserviert.

($TGC Rückkaufprogramm - Quelle: tg.casino)

Rückkaufprogramme bei Krypto-Casinos, wie das von TG.Casino, haben sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich erwiesen. So verzeichnete beispielsweise die native Kryptowährung $RLB der Glücksspielplattform Rollbit einen Anstieg von 60 %, als ein Token-Rückkaufprogramm angekündigt wurde. Die Marktkapitalisierung von Rollbit liegt derzeit bei über 700 Millionen Dollar.

TG.Casino hat das Potenzial, den Erfolg von Rollbit sogar zu übertreffen, da die Plattform auch für Nutzer ohne Erfahrung mit Kryptowährungen leicht zugänglich ist. Um auf TG.Casino zu spielen, benötigen User lediglich die Telegram-App.

Hier gehts direkt zum $TGC Vorverkauf.

ChatGPT über TG.Casino

Der KI von OpenAI wird im direkten Vergleich mit ähnlichen Projekten wie Rollbit schnell klar, welches Potenzial hier steckt und dass $TGC durch die niedrige Vorverkaufssumme tatsächlich stark unterbewertet sein könnte.

(ChatGPT über TG.Casino - Quelle: chat.openai.com)

Auch die KI erkennt sofort, dass der einfache Zugang über den Telegram-Messenger der Gamechanger sein könnte. Die Welt der Kryptowährungen ist vielen technisch zu anspruchsvoll, während heutzutage beinahe jeder ein Smartphone und einen Messenger bedienen kann. Allein dadurch hat $TGC das Potenzial, RLB langfristig einzuholen.

(ChatGPT über das Potenzial von $TGC - Quelle: chat.openai.com)

Sollte es gelingen, dass $TGC eine ähnlich hohe Marktkapitalisierung wie RLB erreicht, würde das vom aktuellen Kursniveau aus sogar einen Anstieg um das 50-fache bedeuten, was noch weit über die 3.000 % Prognose von ChatGPT hinausgeht.

Spieler haben den Vorteil, dass sie bei Verlusten, die mit dem $TGC-Token im TG.Casino gemacht werden, sogar 25 % zurückerhalten. Ein Punkt, der für Einsätze mit BTC oder anderen Kryptowährungen nicht gilt, weshalb durch wachsende Bekanntheit des Web3-Casinos auch die Nachfrage nach $TGC-Token sprunghaft ansteigen kann. Im Vorverkauf ist $TGC noch zu einem Fixpreis erhältlich, sobald dieser endet, wird der Token an den Kryptobörsen gelistet, wodurch es zu erhöhter Volatilität, bei der der Preis schnell um ein Vielfaches ansteigen könnte, kommen kann.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.