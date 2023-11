Web3-Visionär und Gründer von SPiCE VC, Tal Elyashiv, stellt sein neues Buch Blockchain Prophecies auf der Digital Assets Week in London offiziell vor.

Tal Elyashiv, Unternehmer, Risikokapitalgeber und Vorreiter in Sachen Blockchain und Tokenisierung, hat heute die Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Blockchain Propheciesauf der Digital Assets Week in London angekündigt.

Als Gründer von SPiCE VC, dem ersten vollständig tokenisierten Risikokapitalfonds, und Mitbegründer von Securitize, dem führenden Anbieter von Tokenisierung von Vermögenswerten in der realen Welt, nimmt Elyashiv die Leser mit auf eine immersive Echtzeit-Reise in das Herz der Blockchain und ihre historische Phase der Massentransformation. Der tiefe Einblick in das Buch, kombiniert mit seiner leicht verständlichen Art, ist ideal für Investoren, Innovatoren, Akademiker, Unternehmer und alle, die die Vergangenheit verstehen wollen, um die Zukunft neu zu denken.

"Blockchain Prophecies ist ein Beleg für die Entwicklung einer einmaligen Innovation und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft sowie für unsere kollektive Erfahrung in einem neuen digitalen Zeitalter", so Elyashiv.

Das Buch verbindet auf gekonnte Weise pragmatischen Realismus mit vorausschauenden Einsichten, wie sie nur Elyashiv bieten kann. Das Buch behandelt wichtige Entwicklungen und Innovationen in der Branche, vom Aufstieg der nicht fungiblen Token (NFTs) und des Metaverse bis hin zur weltweiten Einführung von dezentralen Finanzinstrumenten (DeFi) wie digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), Sicherheits-Token und anderen digitalen Vermögenswerten. Es geht zudem auf die Herausforderungen ein, mit denen man sich in dieser transformativen Phase konfrontiert sieht, einschließlich der Auswirkungen großer Makroereignisse wie der COVID-19-Pandemie, geopolitischer Spannungen, marktspezifischer Turbulenzen und mehr. In seinem Kern widmet sich Blockchain Prophecies jedoch Innovation und Disruption.

Laut Kyle Sonlin, Bestsellerautor und Mitbegründer von Security Token Market, "ist Tal Elyashiv ein wunderbarer Autor und ein unglaublicher Vordenker in dieser Branche. Als Pionier, der immer wieder seine Meinung zum Ausdruck gebracht hat, liest sich dieses Buch wie ein Fenster in die Zukunft unserer Finanzwelt."

Elyashiv stellt Blockchain nicht nur als eine flüchtige Erfindung dar, sondern als einen grundlegenden Durchbruch, der von Dauer ist. Die Leser können sich auf eine Reise durch diese einzigartige Ära der Innovation begeben, die von Elyashivs persönlichen Überlegungen, sachkundigen Einsichten und prophetischen Visionen geleitet wird.

ÜBER DEN AUTOR:

Tal Elyashiv ist einer der ersten Visionäre im Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystem. Sein tiefes Verständnis der digitalen Finanzwelt versetzte ihn in die Lage, mit der Gründung von SPiCE VC eine neue Ära des Risikokapitalismus einzuleiten. Als erster vollständig tokenisierter Fonds investiert SPICE VC weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Banken, Immobilien und weiteren durch Blockchain-Technologien verbesserten Branchen ermöglichen. Tal war überdies Mitbegründer von Securitize, das zusammen mit seinem Partner Carlos Domingo erfolgreich aus SPiCE ausgegliedert wurde. Securitize ist heute die führende Plattform für die Ausgabe und Verwaltung von digitalen Wertpapieren und hat mehrere Bereiche des geistigen Eigentums entwickelt, darunter die Tokenisierung von Kommanditistenpositionen in VC-Firmen.

Zuvor war Elyashiv CIO bei Capital One, CIO bei der Bank of America, COO bei BondDesk und CTO Head of New Business bei 888. Darüber hinaus ist er der Gründer von Yallo, Exactor, Navion und Securitize.

Tal Elyashiv ist auch ein erfahrener Redner und Kommunikator er tritt regelmäßig auf den größten Bühnen und in den einflussreichsten Medien auf. Seine Arbeiten wurden u.a. in Forbes, The Wall Street Journal, Newsweek, VentureBeat, The Street und CNBC veröffentlicht.

ÜBER SPiCE VC:

SPiCE VC ist eine Risikokapitalgesellschaft, die Investoren ein Engagement in das massive Wachstum des Blockchain-/Tokenization-Ökosystems bietet. SPiCE investiert weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Banken, Immobilien und anderen Branchen ermöglichen, die durch Blockchain-Technologien verbessert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die am meisten von dem massiven Wachstum der Branche profitieren werden. Das Managementteam von SPiCE kombiniert institutionelles Know-how, praktisches Management, unternehmerische Innovation und professionelle Investitionserfahrung und war als Unternehmer, Investor und Führungskraft an Hunderten von Finanzierungsrunden im Technologiesektor mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Dollar beteiligt. SPiCE ist in den USA, der Schweiz, Singapur und Israel ansässig. Um mehr über SPiCE VC zu erfahren, besuchen Sie bitte www.spicevc.com.

