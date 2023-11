Amazon hat Büros in einem umgebauten Gefängnis im niederländischen Haarlem bezogen, das nun auch Investment-Unternehmen und kulturelle Aktivitäten beherbergt. In den Zellen befinden sich unter anderem Büros und Meetingräume. Amazon Web Services hat sich für einen außergewöhnlichen Standort für einige seiner Büros entschieden: ein ehemaliges Gefängnis in Haarlem, Niederlande. Der Umzug fand bereits im Jahr 2022 statt, und kürzlich hat ein Tiktok-Video, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...