Re:Fonds veranlasst angekündigte Auszahlungen an Leonidas Anleger Bremen 10.11.2023. Die Geschäftsführung von Re:Fonds hat wie Mitte Oktober angekündigt alle Ausschüttungen an die Anleger mehrerer Leonidas-Fonds jetzt veranlasst. Geschäftsführer Martin Retsch zeigt sich zufrieden: "Wir haben immer betont, dass wir uns für die finanziellen Interessen der Anleger stark machen und haben Wort gehalten." Die Geschäftsführung aller Leonidas-Fonds mit Ausnahme der Fonds Leonidas 16 und Leonidas 18 hat Re:Fonds, auf Wunsch der Beiräte und einiger Gesellschafter, vor kurzem an die CAV/Adverto abgegeben. Die Anlegerverwaltung wird weiterhin von Re:Fonds besorgt. Hintergrund: Die Re:Fonds GmbH hatte zum 1. Januar 2022 die Anlegerverwaltung von 12 Leonidas-Fonds übernommen sowie die Geschäftsführer für deren Komplementärinnen gestellt. In der Folgezeit hat das Management Schritt für Schritt Versäumnisse der früheren Geschäftsführung aufgearbeitet. Unter anderem wurden über 30 Gesellschafterversammlungen einberufen und schriftlich oder in Präsenz durchgeführt. Im September 2023 hatte die Re:Fonds GmbH bekannt gegeben, die Geschäftsführung mehrerer Leonidas-Fonds früher als geplant an die CAV Partner AG übergeben zu wollen. Das Unternehmen halte den Zeitpunkt der Übergabe nunmehr für notwendig und stehe deshalb der sofortigen Eintragung der von Anlegerversammlungen als Nachfolger gewünschten CAV ins Handelsregister nicht weiter im Wege. Re:Fonds GmbH

