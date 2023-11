Ketten-Quest mit sechs Parchments, verschiedenen Gegenständen, darunter Epischer Mystischer Verbesserungsstein als Belohnung für den Abschluss

Abhalten von zwei Check-in-Events, die Militärmütze-Umtauschmarke, Epischer Mystischer Verbesserungsstein und mehr bieten

Wemade hat am 14. November das Neues Geheimnis "Tiefstes Bedauern" für sein Blockbuster-MMORPG MIR4 aktualisiert.

MIR4 aktualisiert die neue Quest-Kette des Neues Geheimnis "Tiefstes Bedauern" am 14. November (Abbildung: Wemade)

"Tiefstes Bedauern" ist ein Ketten-Quest, das aus sechs Parchments besteht. Die Handlung dieses Mystery besteht darin, die Verwirrung auf dem Mir-Kontinent zu klären, indem man den Himmelsprotektoriat-Erzarkanäer Ma Gujin findet und unterdrückt, der die Vier Großen Himmelskönige benutzt hat, um Chaos in die Welt zu bringen. Der Himmelsprotektoriat-Erzarkanäer Ma Gujin ist derjenige, der die Vier Großen Himmelskönige, die Master Protectors des einst blühenden Himmelsprotektoriatkult, wieder auferstehen ließ, um den einstigen Ruhm des Kultes wiederherzustellen.

Jedes Parchment enthält Quests, um Hinweise auf vergangene Ereignisse und Geschichten des Himmelsprotektoriatkult zu finden, die mit der Burg Sabuk in Verbindung stehen. Durch das Erfüllen verschiedener Quests, wie das Sammeln von Gegenständen, das Erstellen von Summon Badges und das Besiegen von Boss Monsters, können die Spieler eine Reihe von Belohnungen erhalten, darunter Dunkelstahl und Energie sowie neue Kodex-Gegenstände wie Neo-Himmelsprotektoriatkult Gesetzbuch und Wiedergekehrter König der Neundrachen. Weitere Belohnungen wie die Blaudrachen-Statue (legendär) und das Spektralit (episch) werden nach dem Lösen des Geheimnisses ebenfalls vergeben.

MIR4 wird das Herausforderung, Zauberstein 7 Tage Anwesenheit-Event bis zum 27. November veranstalten. Je nach Anwesenheit werden verschiedene Geschenke wie Eintrittskarten, Beschwörungstickets und Militärmütze-Umtauschmarke vergeben. Und bis zum 11. Dezember werden Gegenstände wie der Epische Mystische Verbesserungsstein und der Finstere Verbesserungsstein (legendär) im Rahmen des Yiuns 14 Tage Trainings-Tagebuch-Events erhältlich sein.

From my battle, to our war! Ausführliche Informationen zu MIR4 finden Sie auf der offiziellen Website.

