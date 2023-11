Am Aktienmarkt sind die Bullen los. So bezeichnet man das Treiben auf dem Börsenparkett, wenn die Käufer das Zepter übernommen haben. Und wie, muss man sagen. Der DAX kann mit einer unglaublichen Dynamik ansteigen und wischt damit alle Anlegersorgen vom Tisch. Plötzlich erscheint die Welt rosig, was wiederum neue Käufer animiert, jetzt wieder Aktien zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...